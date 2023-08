人気の新作 Merak ANON WAVECEL ヘルメット スキー&スノーボード アクセサリー

BURTON anon のスノーボードヘルメットです。anonシリーズ最上位モデルで、Wavecelを採用しています。

昨年登場し、今期も継続のモデルです。昨年値上げがあり、この価格で手に入れられる機会はあまりありません

ANON Merak WAVECEL スキー&スノーボード ヘルメット

最も人気需要の高いLサイズになります。

色 ブラック

サイズ L

シリーズ Merak

着用回数 5回

定価 49500(現在の公式サイトの値段)

以下公式サイトより抜粋

Merak WaveCelは、19個の通気孔、WaveCelによる保護、最高の快適性とフィット感を備えた耐久性の高いハイブリッド成型構造です。

BOA® 360°フィットシステムはダイヤルを回すだけで、簡単かつ素早い微調節を可能に。

Fidlock®マグネチックヘルメット ストラップバックルは片手で、しかもグローブを着けたままバックルの着脱ができます。

商品の情報 ブランド アノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

