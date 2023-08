こどもちゃれんじほっぷ English1年分

2022-2023年

こどもちゃれんじ すてっぷ English

3-4歳向け教材です。

★DVD 6枚

・Numbers(3月号)

・Shapes(5月号)

・Say It! -I Did It!-(7月号)

・Say It! -What's Your Name?-(9月号)

・Play with the Alphabet!(11月号)

・Sing with the Alphabet!(1月号)

仕掛け、シールは使用済みです。

▪️知育BOOK 絵本

・3月 Numbers

・5月 Shapes

・7月 I Did It!

・9月 What's Your Name?

・11月 I Found It!

・1月 I Can Help You!

★エデュトイ

・えいごでクイズ Talking Q-rios(トーキングキュリオス)シート7枚

・かたちをくるくる Spin!Spin! Jewels!

・I did it! えいごでろくおんマイク

・えいごでじこしょうかい! My Story Stick

・アルファベットピアノ(アルファベットモンスター11枚)

★ペアレンツサポート 6冊

動作確認済みです。

DVDは、小傷はありますが試聴に問題ありません。

子供が使用していた中古品であることをご理解いただいたうえでご購入ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

