注目ブランドのギフト 冷房専用ウインドエアコン コロナ CW-FA1621 エアコン

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CORONA CW-1617 窓用エアコン ウインドクーラー 2017年製

冷房専用ウインドエアコン コロナ CW-FA1621(WS) FAシリーズ 1.6kW シェルホワイト

DAIKIN ダイキン エアコン F28STCXS-W 10畳用 家電 G715



スポット クーラー 説明書付き

2022年5月中旬コジマで¥44800円購入

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2ヶ月程使用

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付属品

冷房専用ウインドエアコン コロナ CW-FA1621

標準取付枠、リモコン、10年交換不要脱臭フィルター1枚、補助金具2本、鍵、窓パッキン余り

K★★682 富士通 ノクリア エアコン AS-C22J クリーニング済

取扱説明書、据付説明書

フレアツール



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選べるマイナスイオン機能搭載

2 三菱 ミツビシ PAR-F26M 業務 エアコン リモコン

換気(排気)機能搭載

ルームエアコン霧ヶ峰 本体

適用畳数冷房4～6畳(50Hz)/4.5～7畳(60Hz)

スポットクーラー スポットエアコン 工事不要 排熱ダクト キャスター 2.6kW



SANYO業務用エアコンリモコン RCS-SH80U

取り付け可能窓サイズ:高さ77～140cm (開き幅47cm以上必要/プッシュ式の窓には据え付け不可/特殊な窓には取付けできない場合あり)

コロナ CW-1620 窓用エアコン



８畳白くまくん

室内機サイズ :幅335x高さ750x奥行240mm

アイリスオーヤマ スポットクーラー 1.6/1.8kw ISAC-0802-B

室内機重量 :21 kg

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窓に取り付けられる手軽なウインドエアコン、冷房専用シリーズの2021年モデル。

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室外機が必要ないので、壁穴を開けるなどの工事が不要。

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運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させる「内部乾燥モード」を搭載。

エアコンフレアナット １００組 2分100個、3分100個

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アルミ製標準窓枠「WA-8」を同梱

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出品にあたりお掃除はしましたが細かい傷や取り切れない汚れなどはご了承ください。

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自宅保管のUSED品となりますので、その点をご理解頂ける方でお願い致します。

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ご覧いただきありがとうございます。冷房専用ウインドエアコン コロナ CW-FA1621(WS) FAシリーズ 1.6kW シェルホワイト2022年5月中旬コジマで¥44800円購入2ヶ月程使用動作確認済み付属品標準取付枠、リモコン、10年交換不要脱臭フィルター1枚、補助金具2本、鍵、窓パッキン余り取扱説明書、据付説明書選べるマイナスイオン機能搭載換気(排気)機能搭載適用畳数冷房4～6畳(50Hz)/4.5～7畳(60Hz)取り付け可能窓サイズ:高さ77～140cm (開き幅47cm以上必要/プッシュ式の窓には据え付け不可/特殊な窓には取付けできない場合あり)室内機サイズ :幅335x高さ750x奥行240mm室内機重量 :21 kg 窓に取り付けられる手軽なウインドエアコン、冷房専用シリーズの2021年モデル。室外機が必要ないので、壁穴を開けるなどの工事が不要。運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させる「内部乾燥モード」を搭載。「おやすみ自動運転」「自動運転」「ドライ運転」が可能。「防カビフィルター」「洗えるパネル」「12時間切・入タイマー」を備えている。アルミ製標準窓枠「WA-8」を同梱出品にあたりお掃除はしましたが細かい傷や取り切れない汚れなどはご了承ください。自宅保管のUSED品となりますので、その点をご理解頂ける方でお願い致します。#窓用エアコン#エアコン#ウィンドエアコン#コロナ#CORONA

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