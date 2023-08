【25％OFF】 Berghaus Gore-tex ブルゾン マウンテンパーカー

Berghaus バーグハウスのマウンテンブルゾンで、

ヴィンテージ キングサイズ シェル ナイロン マウンテンパーカー 7XL

ベージュベースで、グリーンとレッドの切り替えの

珍しい配色になっており、イギリス製です。

袖と後見頃に黒いしみが細かくあります。

細かいしみ以外の全体素材は年代の割に綺麗な方だと

思います。

袖口は少し黒ずんでる感じはあります。

ダブルジップです。

UKで買ったのですが、サイズ感が少し大きかったので、

出品します。当方が購入してからはクリーニングに出しただけで、試着のみです。

カラーリングはかなり良いと思います。

その他、細かな部分で気づいてない部分があるかも知れませんが、中古品なのでご理解の程よろしくお願いします。

着丈 約83cm

袖丈 約59cm

身幅 約64cm

カラー···ベージュ

柄・デザイン···その他

素材···ナイロン

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋

#Berghaus

#バーグハウス

#madeinuk

#goretex

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーグハウス 商品の状態 傷や汚れあり

