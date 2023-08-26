お知らせ ログイン 会員登録 出品
【25％OFF】 Berghaus Gore-tex ブルゾン マウンテンパーカー

商品の説明

Berghaus バーグハウスのマウンテンブルゾンで、
ヴィンテージ　キングサイズ　シェル　ナイロン　マウンテンパーカー　7XL
ベージュベースで、グリーンとレッドの切り替えの
WACKO MARIA レオパード マウンテンパーカー イエロー XL
珍しい配色になっており、イギリス製です。
ザノースフェイス the north face
袖と後見頃に黒いしみが細かくあります。
Peak Performance / TETON ２L J / Size M
細かいしみ以外の全体素材は年代の割に綺麗な方だと
THE NORTH FACE 1990 マウンテンジャケット GTX
思います。
値下げ❗ ノースフェイス ナイロンジャケット 薄手 L K442B
袖口は少し黒ずんでる感じはあります。
[冬用] ノースフェイス Chakal jacket 2019
ダブルジップです。
【美品 Lサイズ】 ARC’TERYX BEAMS別注 Zeta SL
UKで買ったのですが、サイズ感が少し大きかったので、
【美品】HIGHFIVE FACTORY Mountain Parka
出品します。当方が購入してからはクリーニングに出しただけで、試着のみです。
ARC’TERYX アルファSL XSサイズ ゴアテックス　ベータジャケット
カラーリングはかなり良いと思います。
ノースフェイス THE NORTH FACE ドットショットジャケット

Jones スキー&スノボウェア
その他、細かな部分で気づいてない部分があるかも知れませんが、中古品なのでご理解の程よろしくお願いします。
【日本未発売】THE NORTH FACE MOUNTAIN JACKET

かみくぼ様専用ノースフェイスナイロンジャケット
着丈　約83cm
SOPH. TOKYO 23 FLIGHT SUIT JACKET
袖丈　約59cm
【超美*^^*】ノースフェイス　ベンチャージャケット　メンズ M ニュートープ
身幅　約64cm
Phenix　マウンテンパーカー　ジャケット　メンズL

THE NORTH FACE　マウンテンライトジャケット　ニュートープ　M
カラー···ベージュ
Supreme Team Puffy Jacket green
柄・デザイン···その他
マウンテンライト デニムジャケット Ｌサイズ
素材···ナイロン
OLDウールリッチ　アノラックパーカー
フード···フードあり（取外し不可）
ノースフェイス　ダルトン　アノラック XL
季節感···春、秋
【人気品】パタゴニア♪　マウンテンパーカー　2015

ノースフェイス　マウンテンパーカー　黒　メンズXXLサイズ　ポケット多数
#Berghaus
ノースフェイス　オールマウンテンジャケット　ゴアテックス　ブラック
#バーグハウス
アンダーカバイズム袖レザーマウンテンパーカー【size4】
#madeinuk
タイムセール中！刺繍ロゴ　クライムライトジャケット　 NP12003
#goretex

モンベル ストームクルーザー ジャケット Men's レッド M 1128615

商品の情報

商品のサイズL
ブランドバーグハウス
商品の状態傷や汚れあり

THE NORTH FACE ドットショット ジャケット ネイビー

THE NORTH FACE ベンチャージャケット NP11536

ザ・ノースフェイス　マウンテンパーカー　マウンテンパーカ　NP2051N

【半額以下】DIESEL コットンスウェット ジップアップ フーディ パーカー

Battenwear Travel Shell Parka60/40Cloth

ADRER アドラー マウンテンパーカー

【新品】 ノースフェイス マウンテンライトジャケット NP62236 NT XL

ノースフェイス ノベルティマウンテンライトジャケット NP62135　XL

THE NORTH FACE ノースフェイス マウンテンジャケットNP61800
Berghaus バーグハウスのマウンテンブルゾンで、ベージュベースで、グリーンとレッドの切り替えの珍しい配色になっており、イギリス製です。袖と後見頃に黒いしみが細かくあります。細かいしみ以外の全体素材は年代の割に綺麗な方だと思います。袖口は少し黒ずんでる感じはあります。ダブルジップです。UKで買ったのですが、サイズ感が少し大きかったので、出品します。当方が購入してからはクリーニングに出しただけで、試着のみです。カラーリングはかなり良いと思います。その他、細かな部分で気づいてない部分があるかも知れませんが、中古品なのでご理解の程よろしくお願いします。着丈　約83cm袖丈　約59cm身幅　約64cmカラー···ベージュ柄・デザイン···その他素材···ナイロンフード···フードあり（取外し不可）季節感···春、秋#Berghaus#バーグハウス#madeinuk#goretex

商品の情報

商品のサイズL
ブランドバーグハウス
商品の状態傷や汚れあり

【25％OFF】 Berghaus Gore-tex ブルゾン マウンテンパーカー

53分钟前

【25％OFF】 Berghaus Gore-tex ブルゾン マウンテンパーカー

¥14,000 ¥11,900

(税込) 送料込み
11
11
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

9068c

 126

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (11)

9068c
【25％OFF】 Berghaus Gore-tex ブルゾン マウンテンパーカー 【25％OFF】 Berghaus Gore-tex ブルゾン マウンテンパーカー

UK Vintage Berghaus “GEMINI GTX ZX” 英国製 ビンテージ バーグハウス

UK Vintage Berghaus “GEMINI GTX ZX” 英国製 ビンテージ バーグハウス


UK Vintage Berghaus “GEMINI GTX ZX” 英国製 ビンテージ バーグハウス

UK Vintage Berghaus “GEMINI GTX ZX” 英国製 ビンテージ バーグハウス


UK Vintage Berghaus “GEMINI GTX ZX” 英国製 ビンテージ バーグハウス

UK Vintage Berghaus “GEMINI GTX ZX” 英国製 ビンテージ バーグハウス


UK Vintage Berghaus “GEMINI GTX ZX” 英国製 ビンテージ バーグハウス Oasis, The Stone Roses, Jamiroquai

UK Vintage Berghaus “GEMINI GTX ZX” 英国製 ビンテージ バーグハウス Oasis, The Stone Roses, Jamiroquai


UK Vintage Berghaus “GEMINI GTX ZX” 英国製 ビンテージ バーグハウス

UK Vintage Berghaus “GEMINI GTX ZX” 英国製 ビンテージ バーグハウス


UK Vintage Berghaus “GEMINI GTX ZX” 英国製 ビンテージ バーグハウス

UK Vintage Berghaus “GEMINI GTX ZX” 英国製 ビンテージ バーグハウス


Amazon | Berghaus OUTERWEAR メンズ US サイズ: Small カラー: グレー

Amazon | Berghaus OUTERWEAR メンズ US サイズ: Small カラー: グレー

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【25％OFF】 Berghaus Gore-tex ブルゾン マウンテンパーカー
© www.inba.net, Inc.