独特な 【送料無料】 BROMPTON ブロンプトン用フロントライト(Cateye AMPP500) パーツ

Cateye AMPP500を採用したブロンプトン専用フロントライト。
BMXパーツ CULT フレーム 未使用
500lm（ルーメン）のワイドビームが地面に近い位置で前方を強力に照らし、側面の視認性も確保します。
シマノ DURA-ACE FC-R9200 165mm クランクアームのみ
専用のブラケットで、フロントリフレクター取り付け部に装着ができ、折り畳み時にも干渉することなく、充電時の着脱も簡単です。
S-WORKS Aerofly 420mm
本体両側面にはブロンプトンのロゴ入り。
4/27まで Bontrager Aeolus RSL 37 ローター＋タイヤ
DEDA SUPERLEGGERA35 カーボンハンドル ステムセット デダ
Funn ファン ファンダメンタル ペダル 軽量 フラットペダル 自転車 グレー
重量：152g（ブラケット等の付属パーツを含む）
セライタリア FLITE FLOW サドル ブラック/レッド L2
充電池：リチウムイオン（3.6V-2200mAh)
【Tamioh様専用】THM-Carbones Fibula 前後ブレーキセット
充電方式：USB（Micro-USBケーブル付属）
パナソニック 電動自転車 バッテリー充電器セット 長押し5点灯
フル充電：6時間
ODYSSEY オデッセイ BMX ステムBROC V2 未使用品
LEDボタンは電池残量が20％以下になると点灯
SELLE ANATOMICA H2セレアナトミカレザーサドル穴あきモデル
ライトの取り外しが簡単なクイックリリースボタン付き
新品❗️105シリーズデュアルコントロールレバーとキャリパーブレーキセット
Prime - Primavera エアロカーボンハンドルバー 40cm
SUNTOUR サンツアー シェパーブCUSTOMハブ 前後セット
シマノPD-M9100 SPDペダル
ROCKSHOX RECON silver RL 140mm 27.5
Cateye AMPP500を採用したブロンプトン専用フロントライト。500lm（ルーメン）のワイドビームが地面に近い位置で前方を強力に照らし、側面の視認性も確保します。専用のブラケットで、フロントリフレクター取り付け部に装着ができ、折り畳み時にも干渉することなく、充電時の着脱も簡単です。本体両側面にはブロンプトンのロゴ入り。重量：152g（ブラケット等の付属パーツを含む）充電池：リチウムイオン（3.6V-2200mAh)充電方式：USB（Micro-USBケーブル付属）フル充電：6時間LEDボタンは電池残量が20％以下になると点灯ライトの取り外しが簡単なクイックリリースボタン付き