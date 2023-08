★決算特価商品★ vintage 90s GILDAN特撮 映画 黒 プリント Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

#ビンテージ #レトロ

1980年代 〜 1990年代 ヴィンテージ クリーチャーフロムザバックラグーンプリント半袖tシャツ

ビンテージ 1954年公開の"大アマゾンの半魚人"

名作のTシャツです。タグが90年代USA製GILDAN です。色も黒が少し褪せてて、イカしています。

裏に少しだけ穴あけがあります。

size : 着丈 78.0cm 身幅 71.0cm 肩幅 67.5cm 袖丈 19.5cm

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

ヴィンテージ

vintage

マイティマウス

タズ

グーフィー

バックスバニー

ドナルドダック

ミッキーマウス

ポパイ

ベティ

トゥウィーティー

トムとジェリー

ディズニー

ガーフィールド

ロードランナー

Tシャツ

シングルステッチ

大きいサイズ オーバーサイズ

ビッグサイズ ビックサイズ

ビッグシルエット ビックシルエット

スポーツ アスリート

トップス 上 カットソー

ストリート 路上

スケボー スケーター

私服 プライベート

BBOY ビーボーイ

#古着

ユーズド

USED

#アメリカ古着 アメリカ古着

#US古着 US古着

#USA古着

デカプリ

#ビッグプリント ビッグプリント

#プリント プリント

グッドデザイン

#半袖

#半袖Tシャツ

#ヴィンテージ ヴィンテージ

#ビンテージ ビンテージ

センター サイド

#レトロ レトロ

#オールド オールド

#ファッション ファッション

#ストリートファッション ストリートファッション

#古着ファッション 古着ファッション

#東京ファッション 東京ファッション

公式 オフィシャル

話題

フォト

デカロゴ ゴツロゴ

タイトル 題名

ゆるふわ ゆるだぼ ゆるダボ ユルダボ

着用

#古着屋 古着屋

東京

洋服 洋服屋

#ティシャツ ティシャツ

#ティーシャツ ティーシャツ

#Uネック

アート 絵画

アメカジ

T-shirt t shirt

mens

bigsize big size

oversize over

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ギルダン 商品の状態 やや傷や汚れあり

1980年代 〜 1990年代 ヴィンテージ クリーチャーフロムザバックラグーンプリント半袖tシャツ

ビンテージ 1954年公開の"大アマゾンの半魚人" 名作のTシャツです。タグが90年代USA製GILDAN です。色も黒が少し褪せてて、イカしています。

裏に少しだけ穴あけがあります。

size : 着丈 78.0cm 身幅 71.0cm 肩幅 67.5cm 袖丈 19.5cm

袖丈···半袖
柄・デザイン···プリント(ロゴなど)
ネック···Uネック
季節感···春、夏、秋、冬

