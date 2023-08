Isabel Marant Etoileの

ナナデェコールカルダモンコットンリネンワンピース

コットン素材のロングワンピースです

サイズは貴重な34サイズになります

色はベージュです

購入 トゥモローランド

金額 6万弱くらい

※通常Mサイズの私でもジャストです

シンプルなのでずっと人気の高いワンピースです

左胸のしたあたりのスタッズが1箇所とれてしまっています、あまり目立ちませんが10枚目の写真でお確かめください

全体的に目立つようなダメージはありませんが、もともとヴィンテージっぽい加工がされており、生地に軽い毛羽立ちやネップのような風合いがあります。

布地はしっかりとしつつも柔らかくガーゼ生地のように着心地がとても気持ちよく、リラックスして着ることができる1枚です。

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

袖丈···七分袖

商品の情報 商品のサイズ S ブランド イザベルマランエトワール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

