★ブランド

DIESEL ディーゼル

★状態

未使用保管品

記載以外にわずかなスレやよごれなど見落としがある

場合がありますのでご了承お願いしますm(_ _)m

★サイズ

表記サイズ 28cm

★購入場所

直営店

★発送について

発送は簡易包装です。

箱が写っていても、基本的には箱なし発送です。

箱付きをご希望の方は購入前にコメントお願いします。

バッグは畳んだり、靴はコンパクトに

入るものは入れて発送しますので

気になる場合はご相談下さい。

管理番号: A112209-34

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ディーゼル 商品の状態 新品、未使用

