【再入荷！】 着物　大衆演劇　衣装　着流し　日本舞踊　女形 着物

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袋帯 京都 西陣 組織 全通 金糸 ピンク カジュアル 上質 中古 kp396

大衆演劇の衣装として使用していた物です。

k-545 デザインの良い 白大島紬 正絹 広衿 袷 着物



新品未仕立 博多帯 協和織 八寸名古屋帯 薔薇 バラ柄 白地 仕立代込み

値段相談も受け付けております。

【ちょうこ様専用】 日本製 高級 佐賀錦 金 ゴールド 草履 レディースバック



紬 単衣 様々な花模様の付け下げ 着物

●サイズ

okumisanさん専用 新品未使用 昭和レトロ 緑 刺繍 着物3点セット



振袖フルセット ホワイト×ブラック 流水模様 総絞り

裄丈80㎝

お見分け済 新品未使用 正絹単衣 染大島紬訪問着

身丈175㎝

袷着物、雪輪作家物



付下げ訪問着

素人採寸なので誤差はご容赦ください。

【仮絵羽】振袖 豪華な総絞り 正絹100% ✳︎お仕立て可能

身長170㎝前後の方におすすめです。

逸品☆袋帯《日本画家 霜鳥忍の世界・彩り天目》



作家物中村乃武夫 一つ紋入りの色無地袷着物 入学式卒業式お宮参り

●注意

新品 正絹 訪問着 十日町 秀美 友禅 龍谷 イチョウ 草花 未仕立品 3521



正絹袷 訪問着 名古屋帯 帯揚げ帯締め 4点セット

返品交換等は受け付けておりません。

訪問着正絹&手描き作家者しつけ糸付 正絹未使用、帯締め帯揚げ



［六通］ 袋帯 中古品436cm

検品済みですが未発見の傷が汚れがある場合がございます。

K-2988 単衣 紬着物 柿渋染 丸い織模様 市紅茶色 しつけ糸



色留袖セット 正絹 金駒刺繍 本金箔 スーパーガード加工 手縫い仕立て

ご覧になっている携帯やモニターによって発色が違って見える場合がございます。

訪問着 ラインストーン 更紗花唐草文 暈し染め 銀通し地 m-3s2174

当方も完璧では無い為、着眼点の相違・説明不足・見落とし部分が有る場合がありますので気になる事はコメントでお願いします。

1018 美品 帯 着物 菱地牡丹造土文 山口美術織物謹織 成人式

完璧を求める方はご購入をご遠慮下さい。

★美品★黄八丈 アンサンブル ２セット



❰6031❱フルセット 絽 付け下げ訪問着 名古屋帯 帯締め 帯揚げ 正絹 着物

発送、梱包、取り扱いとまだまだ未熟ですので、ご容赦ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。大衆演劇の衣装として使用していた物です。値段相談も受け付けております。●サイズ裄丈80㎝身丈175㎝素人採寸なので誤差はご容赦ください。身長170㎝前後の方におすすめです。●注意返品交換等は受け付けておりません。検品済みですが未発見の傷が汚れがある場合がございます。ご覧になっている携帯やモニターによって発色が違って見える場合がございます。当方も完璧では無い為、着眼点の相違・説明不足・見落とし部分が有る場合がありますので気になる事はコメントでお願いします。完璧を求める方はご購入をご遠慮下さい。発送、梱包、取り扱いとまだまだ未熟ですので、ご容赦ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

着物 大島紬 証紙あり正絹 袋帯 柔らかくて扱いやすいあおい様専用【別注品】本場 筑前博多 「井上絹織」正絹 男角帯 吉祥紋様パナマ草履 夏用 てんぐ謹製 ワインレッド