【代引き不可】 Bellwood様専用16GBバッテリ豊富！CF-SZ6 12インチ ノートPC

希少!メモリ16GBバッテリ豊富!CF-SZ6/128g

事務作業に最適!テレワークも✨新品SSD✨8GB✨i5✨東芝ノートパソコン

AC付属

2日迄 801)Panasonic CF-SV8 Core i5-8365U



爆速SSDウルトラスリム★カメラ&ZOOMでテレワーク オンライン授業にも

人気のある機種ですね。

macbook air High Sierra 完動品 充電器付き【最終値下げ】

この年代だと16GBのメモリは少なく(オンボードのため)希少だと思います。

Office2021搭載!超軽799g!2019製LIFEBOOK U938/S

i5 7300は7200より強く、i7に近いです。

Panasonic/第4世代 i5/新品SSD256/メモリ4/ノートパソコン



MACBOOK AIR M1 16G 512G ジャンク品 起動音のみ

Panasonic レッツノート CF-SZ6

Lenovo ThinkPad P71 | RAM 40GB - Core i7

(CPUがインテルのCoreシリーズです)

CF-SZ6 第7世代 i-5 8G SSD256G Office2019



✨2019年製✨Corei7✨メモリ20GB✨SSD1TB✨ハイスペックPC

プロセッサ(CPU) Intel Corei5-7300U(2.60GHz) 第七世代

APPLE MacBook Air MVFJ2J/A 2019

メモリ(RAM) 16GB

Thinkpad L13/corei5 10世代/ssd256gb /16gb

ストレージ(SSD) 128GB

SHIN様FUJITSU LIFEBOOK A574/H ノートパソコン 富士通



HP 250 G6 SSD 256GB 8GB Core i3-7020U

グラフィック(GPU) Intel HD Graphics 620

ゲーミングノートPC MSI-16R4 Corei7-9750H/GTX1650



10.1型パナソニックLet's note CF-RZ4 M-5Y71 SSD

ACアダプタなし

【Laptop4】Surface Laptop 4 アイスブルー

※ACが必要な場合は、別途2222円でお譲りします。同梱不可です。

NEC LAVIE Hybrid ZERO HZ550/D 薄型高解像度 訳あり



パソコン初心者さんの練習用に✨NECノートパソコン✨HDD1000GB大容量✨

Windows10(Pro)

NEC ノートパソコン PC-LS150CS1YR PC ラズベリーレッド

メーカー純正のOSです。

Microsoft Surface Laptop Go プラチナ



【美品】富士通 ライフブック i7 16GB 新品SSD256GB 15.6型

画面状態:良好にみえます。

新品ノートパソコン レノボ Win11 オフィス付き WEBカメラ 15

キーボード状態:文字消えなし。使用感、それなりにあります。

NEC ノートパソコン メモリ16G SSD512G Windows11

外装状態:シール痕や細かい傷、汚れはあります。破損は見当たらないです。

MacBookAir 2020 core i7 メモリ16GB SSD256GB

裏面側、windowsのシールがはがれています。

お値下げしました!Apple iBook G3 クラムシェル



BenQ ZOWIE XL2546K ゲーミングモニター 24.5



DELL LATITUDE 3580

その他、インターフェースの状態

MacBook 12-inch Early 2016 ローズピンク



【美品】新品SSD256GB メモリ8GB★5世代CPU★ カメラ★Win11

左サイド

NEC_ノートパソコンー11インチ

ケンジントンロック

本日限り値下げMacBook air A1466 EMC2925

有線LANポート 未チェック

TOSHIBA Dynabook AZ67/VG i7 最終価格

VGA端子 モニターに出力できました

MacBook Pro M1 13インチ 8GB 512GB 2020 JIS



Lenovo ideaPad L3 15IML05

手前

M1 MacBook Air 2020 8GBメモリ スペースグレイ

光学ドライブ なし(DVDマルチドライブ等なし)。

Mid2014/8/256 MacBookPro Office Win10&11

イヤホンジャック OK

特価パナソニック 16GB /512GBLet's Note CF-SZ6 美品

SDカードスロット 未チェック

JU14【高性能オフィス付き】Core i7/SSD/富士通/ノートパソコン



DELL Inspiron15 5000シリーズ パソコン

右サイド

MacBook Pro 2019 8GB/128GB Ventura13.4

USB端子 OK

すぐに使えるノートパソコン✨初期設定済み✨メモリ8GB✨大容量✨学生や初心者に

USB端子 OK

surface pro3❤️爆速SSD❤️高性能❤️タブレットPC❤️バックライト❤️

HDMI端子 モニターに出力できました

Office搭載 DELL Latitude 5310 第10世代 FHD i7

USB端子 OK

富士通 U745/M

電源端子 問題ないようです

●SSD&HDD●HP PavilionGaming i7 16GB グラボ搭載



MouseComputer/W656RC/i7-6700HQ/8/SSD256

電源ランプ付近に傷あり。

b296✨限定品/超軽量/爆速SSD新品/カメラ/小型軽量モデル✨ノートパソコン



【美品】DELL Latitude 7290 軽量PC 8世代i5 Office

裏面、ゴム足にえぐれあり。

MSI ゲーミング ノートPC KATANA GF76 11UD

個体番号シールの表面がはがれてきている。

Lenovo ideapad 720S 13.3インチ ノートPC



LIFEBOOK A577/R 富士通ノート

☆ 中古なので、キズ汚れなどがあります。

✨美品✨すぐに使える富士通ノートPC✨初心者向け✨カメラ✨Win11✨白



Apple MacBook Air 2018 256GB SSD/8GB Mem

気になる箇所は画像に乗せており、画像にない場合は画像で再現できないものとなります。

PR632/28D(win10クリーンにストール済)とPR632/F(部品取り)

個人の主観によって判断が分かれますので、,外観と画面による理由、バッテリーの持続時間での返品はお断りさせていただきます。

SSD搭載✨薄型白いノートパソコン✨すぐに使えるカメラ付き✨主婦や初心者✨美品



DAIV 4PMA 14型 マウスコンピューター

LTEは検証環境がありませんので、この点のみジャンクとして扱います。LTEが原因での返品は商品の性質上難しいです。

新品SSD1TB レッツノートCF-SV9 メモリ16GBモデル



【中古】FUJITSU ノートパソコン LIFEBOOK A573/G

機種に問題はありませんが極安のためジャンクとしてのお譲りです。

Macbookair 2015 11インチ 128GB メモリ8G

商品の性質上、返品は致しかねます。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

希少!メモリ16GBバッテリ豊富!CF-SZ6/128gAC付属人気のある機種ですね。この年代だと16GBのメモリは少なく(オンボードのため)希少だと思います。i5 7300は7200より強く、i7に近いです。Panasonic レッツノート CF-SZ6 (CPUがインテルのCoreシリーズです)プロセッサ(CPU) Intel Corei5-7300U(2.60GHz) 第七世代メモリ(RAM) 16GBストレージ(SSD) 128GBグラフィック(GPU) Intel HD Graphics 620ACアダプタなし※ACが必要な場合は、別途2222円でお譲りします。同梱不可です。Windows10(Pro)メーカー純正のOSです。画面状態:良好にみえます。キーボード状態:文字消えなし。使用感、それなりにあります。外装状態:シール痕や細かい傷、汚れはあります。破損は見当たらないです。裏面側、windowsのシールがはがれています。 その他、インターフェースの状態左サイドケンジントンロック有線LANポート 未チェックVGA端子 モニターに出力できました手前光学ドライブ なし(DVDマルチドライブ等なし)。イヤホンジャック OKSDカードスロット 未チェック右サイドUSB端子 OKUSB端子 OKHDMI端子 モニターに出力できましたUSB端子 OK電源端子 問題ないようです電源ランプ付近に傷あり。裏面、ゴム足にえぐれあり。個体番号シールの表面がはがれてきている。☆ 中古なので、キズ汚れなどがあります。気になる箇所は画像に乗せており、画像にない場合は画像で再現できないものとなります。個人の主観によって判断が分かれますので、,外観と画面による理由、バッテリーの持続時間での返品はお断りさせていただきます。LTEは検証環境がありませんので、この点のみジャンクとして扱います。LTEが原因での返品は商品の性質上難しいです。機種に問題はありませんが極安のためジャンクとしてのお譲りです。商品の性質上、返品は致しかねます。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

東芝dynabook⭐️SSD搭載⭐️ COREi5で高機能!作業もサクサク!使用時間69 i3/8GB/SSD128/15/win11【中古美品】Apple MacBook Air 13インチ Early,2015最終値下げ!Razer Blade 14 RTX3070 ゲーミングノートPCASUS ZenBook UX31E