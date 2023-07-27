素晴らしい外見 DSQUARED2 ノースリーブ　ニット シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)

ディースクエアードのノースリーブニットです。
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新品・未使用品です。
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定価80000円でした。
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素人採寸です。多少の誤差はご容赦ください。
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こちらの商品は他のフリマサイトでも出品しています。購入希望される方は必ずコメント欄からお声かけください。
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返事が遅くなることもありますが、よろしくお願いします。
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商品の情報
|商品のサイズ
|XS(SS)
|ブランド
|ディースクエアード
|商品の状態
|新品、未使用
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ディースクエアードのノースリーブニットです。新品・未使用品です。定価80000円でした。早い者勝ちです。サイズ XS着丈 82cm身幅 41cm素人採寸です。多少の誤差はご容赦ください。こちらの商品は他のフリマサイトでも出品しています。購入希望される方は必ずコメント欄からお声かけください。返事が遅くなることもありますが、よろしくお願いします。レディースニットノースリーブシャツブラウス
商品の情報
|商品のサイズ
|XS(SS)
|ブランド
|ディースクエアード
|商品の状態
|新品、未使用