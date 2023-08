◎即購入可

オールドマンズテーラー ボーダーTシャツ

◎おまとめ割

ご覧頂きありがとうございます☆

ご質問等ありましたら気軽にコメント下さい。

==ブランド名 アイテム==

FENDI

フェンディ

パイル生地ズッカ柄Tシャツ

タオル生地 総柄

==商品状態==

目立った傷や汚れはなし、きれいな状態

==カラー==

ネイビー

==材質==

綿

ナイロン

==サイズ==

サイズ 44(Mサイズ相当)

肩幅 約40.0cm

身幅 約45.0cm

袖丈 約15.0cm

着丈 約46.0cm

平置きでの寸法です

多少の誤差がある場合がありますのでご了承下さい

==配送==

簡易包装にてできる限り早めに発送させて頂きます。

リサイクルショップ 古着店等で購入した正規品を取り扱っています。

※他サイトにも出品しております!

万が一、僅差で売れてしまった場合はキャンセルさせていただく可能性があります。

あらかじめご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

