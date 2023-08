昨年末に購入しました。着用一回程で着る機会がなくクローゼットにしまったままなので出品します。

昨年末に購入しました。着用一回程で着る機会がなくクローゼットにしまったままなので出品します。軽さとストレッチ性を兼ね備えたSOLETEX使用ベストをレイヤードした3WAY M-65コート。■素材毛羽の少ない特殊紡績糸コンパクトヤーンを使用し、高密度に織り上げた生地。クリアな表面感が特徴です。ヨコ糸にSOLOTEXを使用し、ハリのある風合いを保ちながら軽さとストレッチ性を兼ね備えた着心地。ヴィンテージミリタリーのようなウォッシュ感がバイオウォッシュ加工により実現。■design・身幅がオーバーサイズのM-65コート。・ベスト、スタンドコート、レイヤードと3WAYで着用可能なマルチなアイテム。・シーズンレスな裏地なしの仕様。■styling暖かい季節でもベストのみでの着用が可能なため、長いシーズン着回すことができます。オーバーサイズなミリタリーコートのため、羽織るだけでもこなれ感が出ます。素材 : コットン55%、ポリエステル45%生産国 : ベトナム身幅 : 81肩幅 : 74着丈 : 121.5そで丈 : 55 裏地:なし伸縮性:わずかにあり光沢感:なし生地の厚さ:普通機能性:ストレッチ、軽量その他気になる箇所あれば画像追加致しますのでコメントいただければと思います。

