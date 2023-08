【商品説明】

ラファイエット フィラ コラボ カラー ブロック フーディー サイズL



2015AW 限定品 正規品

supreme/シュプリーム&チャンピオンとのコラボ

プルオーバーパーカー タイガーカモ迷彩

裏地フリース素材 肉厚パーカー

【ブランド】

【カラー】

タイガーカモ迷彩柄

【サイズ表記】

L相当 (M)

【実寸法】

着丈:66

身幅:54

裄丈:46

【商品の状態】

B

古着の使用感

ダメージ、汚れ、形崩れなど無

-----------------------------------------------

S:新品

A:美品で使用感などがないコンディション

B:使用感はあるものの、目立ったダメージが無い古着のコンディション

C:使用感あり、若干のダメージや変色が見られる状態

D:目立つダメージがあるが古着として着用可能

E:ジャンク品、コレクション用としての活用

-----------------------------------------------

【原産国】

メキシコ

発送は濡れない様に梱包して郵送致します。

ご質問など有りましたらお気軽にお声掛けください。

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品説明】2015AW 限定品 正規品supreme/シュプリーム&チャンピオンとのコラボプルオーバーパーカー タイガーカモ迷彩裏地フリース素材 肉厚パーカー【ブランド】supreme/シュプリーム【カラー】タイガーカモ迷彩柄【サイズ表記】L相当 (M)【実寸法】着丈:66身幅:54裄丈:46【商品の状態】B古着の使用感ダメージ、汚れ、形崩れなど無-----------------------------------------------S:新品 A:美品で使用感などがないコンディションB:使用感はあるものの、目立ったダメージが無い古着のコンディションC:使用感あり、若干のダメージや変色が見られる状態D:目立つダメージがあるが古着として着用可能E:ジャンク品、コレクション用としての活用-----------------------------------------------【原産国】メキシコ発送は濡れない様に梱包して郵送致します。ご質問など有りましたらお気軽にお声掛けください。-----------------------------------------------シュプリーム supremeHard Rock Cafe/ハードロックカフェ carhartt/カーハート ワークシャツ 胸ロゴデニムジャケット トレーナー NIKE アディダスPOLOby Ralph Lauren/ ポロバイラルフローレン NAUTICA/ノーティカ ゆるだぼ シャツ90s 刺繍ロゴ ワンポイントロゴ スウェットニット無地 古着 -----------------------------------------------

