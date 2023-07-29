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【お1人様1点限り】 III GEL-LYTE OG sneakers×bal mita スニーカー

商品の説明

3回ほど着用。
SAS (サンアントニオ シューメーカー)アメリカ製　あの名作を思わせるデザイン
古着にご理解ある方のみよろしくお願いいたします。

NIKE SB DUNK LOW PRO BLUE FURY ブルーフューリー

商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドアシックス
商品の状態目立った傷や汚れなし

【未使用品】adidas Originals CAMPUS DCDT

ジョーダン１スパイダーマン
3回ほど着用。古着にご理解ある方のみよろしくお願いいたします。

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商品のサイズ28cm
ブランドアシックス
商品の状態目立った傷や汚れなし

【お1人様1点限り】 III GEL-LYTE OG sneakers×bal mita スニーカー

14分钟前

【お1人様1点限り】 III GEL-LYTE OG sneakers×bal mita スニーカー

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