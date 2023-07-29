【お1人様1点限り】 III GEL-LYTE OG sneakers×bal mita スニーカー

3回ほど着用。

SAS (サンアントニオ シューメーカー)アメリカ製 あの名作を思わせるデザイン

古着にご理解ある方のみよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アシックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

3回ほど着用。古着にご理解ある方のみよろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アシックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NIKE SB DUNK LOW PRO BLUE FURY ブルーフューリー【未使用品】adidas Originals CAMPUS DCDTジョーダン１スパイダーマン