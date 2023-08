ARTIST-MADE COLLECTION BY BTS

アーティストメイド

JUNG KOOK ジョングク グク

全て揃った状態でお譲り致します。

一度開封、着用しましたが以降、袋に入れ保管していたためかなり美品です。

フォトカード、メイキングログは未開封ですが

封筒からは一度出しております。

BTS JAPAN OFFICIAL SHOPにて購入した正規品です。(写真2枚目)

実際にジョングク、テヒョンがこの色を着用し動画で紹介してくれています。(写真6枚目)

ARMYST ZIP-UP HOODY

フーディー パーカー

BLACK Lサイズ

自宅保管になるため、神経質な方はご購入をお控え下さい。

即購入○

多少の値下げ交渉○

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

