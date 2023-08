数量は多い ♡R.A様専用♡ スニーカー

【新品】ニューバランス U574 OW2 D ホワイト/サンド 24cm

ご覧いただきありがとうございます♪

凹凸のあるアウトソールで歩きやすく人気の574シリーズ、2023年春夏新作モデルです⭐︎

オフホワイトともパールグレーともとれる絶妙なお色味が、トレンド感満載でとても可愛いお品です。

こちらのお色味はとても人気の為、このサイズは完売しているお店がほとんどです。

⭐︎商品に関して⭐︎

シュータン部分、そしてバック部分の淡いゴールド刺繍のデザイン、フォントが最高に可愛いすぎて、実物を見たら本当に虜になりますよ♡

刺繍部分は真っ白つやつやな生地に、ゴルフボールのようにポコポコと水玉模様があしらわれており、これまたとても可愛いです♡

ソール部分の優しいクリーム色が全体をキュッと引き締めてくれています。

⭐︎お届けに関して⭐︎

お届けはらくらくメルカリ便にて、匿名配送です。

製造工程上の接着剤のわずかな付着や、細微な汚れ・キズ、縫製の粗雑、また外箱の破損(包装内の紙破れ)がある場合がございます。

発送前に丁寧に検品し、良品をお届けできるよう努めています。新品未使用のお品物ですので、購入後の返品、交換はお受け出来ません。ご了承の程よろしくおねがいいたします。

大切にお包みしますが、輸送時の箱つぶれなどはご容赦ください。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

