ご覧いただき誠にありがとうございます。

●商品説明

newbalance993 BK / all leather / made in usa

2017年発売モデル

●サイズ表記

29.5cm US11.5

●付属品

箱有り(サイズ表記間違い)

2年程前にこちらのサイトにて購入後、10回程着用

大きなダメージはありませんが、使用に伴うソール

の減りソール汚れは多少ございます。

自宅での個人保管ということをご理解の上でご購入をお願いします。

気になる点はお気軽にご質問くださいませ。

どうぞよろしくお願い致します。

メインカラー···ブラック

人気モデル···new balance 993

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただき誠にありがとうございます。●商品説明newbalance993 BK / all leather / made in usa2017年発売モデル●サイズ表記29.5cm US11.5●付属品箱有り(サイズ表記間違い)2年程前にこちらのサイトにて購入後、10回程着用大きなダメージはありませんが、使用に伴うソールの減りソール汚れは多少ございます。自宅での個人保管ということをご理解の上でご購入をお願いします。気になる点はお気軽にご質問くださいませ。どうぞよろしくお願い致します。メインカラー···ブラック人気モデル···new balance 993スニーカー型···ローカット(Low)

