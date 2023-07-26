お知らせ ログイン 会員登録 出品
柔らかな質感の ガンナーズ 【タグ付き】デニム パーカー U.S.NAVY 1940’s 米軍 ブルゾン

商品の説明

検品時にボタンが外れそうだったので縫っております。
オーシャンパシフィック　oceanpacific キルティングフードジャケット

Barbour ビデイルBEDALE Mサイズ 38 イングランド ベージュ
※参考までにネットから拾ったスタイリングを追加しました。
w)tapsXL クロスボーンジャケット

ノースフェイス　フィールドジャケット
1940年代に、U.S.NAVY（ アメリカ海軍 ）に採用されていたデニム素材を使用したプルオーバーです。
【USED】L.L.Bean エルエルビーン　ハンティングジャケット　パープル

【超希少】90s 総柄ジャケット ブルゾン vintage モード ペイズリー柄
U.S.NAVY艦隊における砲撃隊任務の兵士が着用していたことで知られるアイテムで、“GUNNERS”とは砲撃手の意味で通称はGUNNERS PARKA（ ガンナーズ パーカ ）や、GUNNERS SMOCK（ ガンナーズ スモック ）と呼ばれているオーバースモックです。
レア US古着○ディズニー プーさん イーヨ 両面刺繍デニムブルゾン メンズL

Carhartt　アクティブジャケット
そのデザインも素晴らしく、特徴的な二重になった前立てに、ヘルメットの上からでも着用できるように考えられた大型のフード、そのフードの先端にフード調節用のコードが備わっています。首周りにはアジャスターや背面の上部にサイズ表記のステッチや平織りのテープ、フロントにはラウンドしたデザインのフラップポケットなど全てが今見ても新鮮で秀逸なデザインが施されています。
AS STANDARD×Beaver Of Bolton スウィングトップ

Carhartt カーハート デトロイトジャケット 美品 J64CMT 野村訓市
実物では幻と呼ばれるほど出数が少なく、希少なヴィンテージアイテムとして想像できないほどの高値で取り引きされています。そのアイテムをWAIPERの視点で細部まで再現した復刻アイテムです。右綾の10ozワンウォッシュデニムを使用し、ごわつかずスッキリと着用できる素材感のデニム生地を採用しています。
バブアー ウォッシュド スリムフィット ビデイル

Nigel Cabourn ガンナースモッグパーカー
首元までしっかり包み込むフード部分がオシャレでざっくり着るだけで様々なシーンで活躍し、首元を開けても雰囲気の良い仕上がりになっています。第二次世界大戦中にデニムが使用されたことを証明されるアイテムで、現代のファッションに多大な影響を与えた事で知られるプルオーバーです。
Barbour バブアー soph ソフ bedale ビデイル

トロフィークロージング
オーバーサイズでキャンプ等に如何でしょうか？？
ナノユニバース　LB.03/コットンライクウェザーMA-1

【新品】THE NORTH FACE VELVET TRACK JACKET
サイズXL
PRADA プラダ イタリア製 ナイロン ジャケット ブラック
着丈 72cm
名作　ADIDAS アディダス　総柄フリースジャケット デカロゴ　デサント製
身幅 66cm
GALFY ガルフィ 大型犬 中綿 フェイクファー ブルゾン XL ガルフィー
肩幅 50cm
ノースフェイス レイジクラシック フリース
袖丈 63cm

【手触り最高☆背面刺繍☆レオパード】ヒステリックグラマーボアジャケット入手困難

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
商品の状態目立った傷や汚れなし

【タグ付き新品】ノースフェイス　コットンツイール地フードジャケット

dress Camp チャンピオン　セットアップ、魔裟斗

90s オールドギャップ　ジャケット　ブルゾン　スイングトップ　ブラック　M

フランスヴィンテージ 50's ヘリンボーンウールジャケット ワークPascal

カーハート　ジャッケットDKB　サイズS

美品JIL SANDER 22SS ジップアップ　 グリーン
検品時にボタンが外れそうだったので縫っております。※参考までにネットから拾ったスタイリングを追加しました。1940年代に、U.S.NAVY（ アメリカ海軍 ）に採用されていたデニム素材を使用したプルオーバーです。U.S.NAVY艦隊における砲撃隊任務の兵士が着用していたことで知られるアイテムで、“GUNNERS”とは砲撃手の意味で通称はGUNNERS PARKA（ ガンナーズ パーカ ）や、GUNNERS SMOCK（ ガンナーズ スモック ）と呼ばれているオーバースモックです。そのデザインも素晴らしく、特徴的な二重になった前立てに、ヘルメットの上からでも着用できるように考えられた大型のフード、そのフードの先端にフード調節用のコードが備わっています。首周りにはアジャスターや背面の上部にサイズ表記のステッチや平織りのテープ、フロントにはラウンドしたデザインのフラップポケットなど全てが今見ても新鮮で秀逸なデザインが施されています。実物では幻と呼ばれるほど出数が少なく、希少なヴィンテージアイテムとして想像できないほどの高値で取り引きされています。そのアイテムをWAIPERの視点で細部まで再現した復刻アイテムです。右綾の10ozワンウォッシュデニムを使用し、ごわつかずスッキリと着用できる素材感のデニム生地を採用しています。首元までしっかり包み込むフード部分がオシャレでざっくり着るだけで様々なシーンで活躍し、首元を開けても雰囲気の良い仕上がりになっています。第二次世界大戦中にデニムが使用されたことを証明されるアイテムで、現代のファッションに多大な影響を与えた事で知られるプルオーバーです。オーバーサイズでキャンプ等に如何でしょうか？？サイズXL着丈 72cm身幅 66cm肩幅 50cm袖丈 63cm

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
商品の状態目立った傷や汚れなし

柔らかな質感の ガンナーズ 【タグ付き】デニム パーカー U.S.NAVY 1940’s 米軍 ブルゾン

15分钟前

柔らかな質感の ガンナーズ 【タグ付き】デニム パーカー U.S.NAVY 1940’s 米軍 ブルゾン

¥12,000 ¥10,200

(税込) 送料込み
2
12
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

7e9b12dd3

 1557

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (12)

7e9b12dd3
柔らかな質感の ガンナーズ 【タグ付き】デニム パーカー U.S.NAVY 1940’s 米軍 ブルゾン 柔らかな質感の ガンナーズ 【タグ付き】デニム パーカー U.S.NAVY 1940’s 米軍 ブルゾン

米軍 1940’s U.S.NAVY デニム プルオーバー GUNNERS PARKA（ガンナーズ パーカ） WAIPER.inc【WP82】 ミリタリー【T】【キャンペーン対象外】

米軍 1940’s U.S.NAVY デニム プルオーバー GUNNERS PARKA（ガンナーズ パーカ） WAIPER.inc【WP82】 ミリタリー【T】【キャンペーン対象外】


米軍 1940’s U.S.NAVY デニム プルオーバー GUNNERS PARKA（ガンナーズ パーカ） WAIPER.inc【WP82】 ミリタリー【T】【キャンペーン対象外】

米軍 1940’s U.S.NAVY デニム プルオーバー GUNNERS PARKA（ガンナーズ パーカ） WAIPER.inc【WP82】 ミリタリー【T】【キャンペーン対象外】


米軍 1940’s U.S.NAVY デニム プルオーバー GUNNERS PARKA（ガンナーズ パーカ） WAIPER.inc【WP82】 ミリタリー【T】【キャンペーン対象外】

米軍 1940’s U.S.NAVY デニム プルオーバー GUNNERS PARKA（ガンナーズ パーカ） WAIPER.inc【WP82】 ミリタリー【T】【キャンペーン対象外】


WAIPER.inc（ワイパーインク）の「新品 米軍 1940's U.S.NAVY デニム

WAIPER.inc（ワイパーインク）の「新品 米軍 1940's U.S.NAVY デニム


楽天市場】【あす楽】米軍 1940's U.S.NAVY デニム プルオーバー

楽天市場】【あす楽】米軍 1940's U.S.NAVY デニム プルオーバー


WAIPER.inc（ワイパーインク）の「新品 米軍 1940's U.S.NAVY デニム

WAIPER.inc（ワイパーインク）の「新品 米軍 1940's U.S.NAVY デニム


楽天市場】【あす楽】米軍 1940's U.S.NAVY デニム プルオーバー

楽天市場】【あす楽】米軍 1940's U.S.NAVY デニム プルオーバー

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 柔らかな質感の ガンナーズ 【タグ付き】デニム パーカー U.S.NAVY 1940’s 米軍 ブルゾン
© www.inba.net, Inc.