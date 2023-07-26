柔らかな質感の ガンナーズ 【タグ付き】デニム パーカー U.S.NAVY 1940’s 米軍 ブルゾン

検品時にボタンが外れそうだったので縫っております。

オーシャンパシフィック oceanpacific キルティングフードジャケット



Barbour ビデイルBEDALE Mサイズ 38 イングランド ベージュ

※参考までにネットから拾ったスタイリングを追加しました。

w)tapsXL クロスボーンジャケット



ノースフェイス フィールドジャケット

1940年代に、U.S.NAVY（ アメリカ海軍 ）に採用されていたデニム素材を使用したプルオーバーです。

【USED】L.L.Bean エルエルビーン ハンティングジャケット パープル



【超希少】90s 総柄ジャケット ブルゾン vintage モード ペイズリー柄

U.S.NAVY艦隊における砲撃隊任務の兵士が着用していたことで知られるアイテムで、“GUNNERS”とは砲撃手の意味で通称はGUNNERS PARKA（ ガンナーズ パーカ ）や、GUNNERS SMOCK（ ガンナーズ スモック ）と呼ばれているオーバースモックです。

レア US古着○ディズニー プーさん イーヨ 両面刺繍デニムブルゾン メンズL



Carhartt アクティブジャケット

そのデザインも素晴らしく、特徴的な二重になった前立てに、ヘルメットの上からでも着用できるように考えられた大型のフード、そのフードの先端にフード調節用のコードが備わっています。首周りにはアジャスターや背面の上部にサイズ表記のステッチや平織りのテープ、フロントにはラウンドしたデザインのフラップポケットなど全てが今見ても新鮮で秀逸なデザインが施されています。

AS STANDARD×Beaver Of Bolton スウィングトップ



Carhartt カーハート デトロイトジャケット 美品 J64CMT 野村訓市

実物では幻と呼ばれるほど出数が少なく、希少なヴィンテージアイテムとして想像できないほどの高値で取り引きされています。そのアイテムをWAIPERの視点で細部まで再現した復刻アイテムです。右綾の10ozワンウォッシュデニムを使用し、ごわつかずスッキリと着用できる素材感のデニム生地を採用しています。

バブアー ウォッシュド スリムフィット ビデイル



Nigel Cabourn ガンナースモッグパーカー

首元までしっかり包み込むフード部分がオシャレでざっくり着るだけで様々なシーンで活躍し、首元を開けても雰囲気の良い仕上がりになっています。第二次世界大戦中にデニムが使用されたことを証明されるアイテムで、現代のファッションに多大な影響を与えた事で知られるプルオーバーです。

Barbour バブアー soph ソフ bedale ビデイル



トロフィークロージング

オーバーサイズでキャンプ等に如何でしょうか？？

ナノユニバース LB.03/コットンライクウェザーMA-1



【新品】THE NORTH FACE VELVET TRACK JACKET

サイズXL

PRADA プラダ イタリア製 ナイロン ジャケット ブラック

着丈 72cm

名作 ADIDAS アディダス 総柄フリースジャケット デカロゴ デサント製

身幅 66cm

GALFY ガルフィ 大型犬 中綿 フェイクファー ブルゾン XL ガルフィー

肩幅 50cm

ノースフェイス レイジクラシック フリース

袖丈 63cm

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

検品時にボタンが外れそうだったので縫っております。※参考までにネットから拾ったスタイリングを追加しました。1940年代に、U.S.NAVY（ アメリカ海軍 ）に採用されていたデニム素材を使用したプルオーバーです。U.S.NAVY艦隊における砲撃隊任務の兵士が着用していたことで知られるアイテムで、“GUNNERS”とは砲撃手の意味で通称はGUNNERS PARKA（ ガンナーズ パーカ ）や、GUNNERS SMOCK（ ガンナーズ スモック ）と呼ばれているオーバースモックです。そのデザインも素晴らしく、特徴的な二重になった前立てに、ヘルメットの上からでも着用できるように考えられた大型のフード、そのフードの先端にフード調節用のコードが備わっています。首周りにはアジャスターや背面の上部にサイズ表記のステッチや平織りのテープ、フロントにはラウンドしたデザインのフラップポケットなど全てが今見ても新鮮で秀逸なデザインが施されています。実物では幻と呼ばれるほど出数が少なく、希少なヴィンテージアイテムとして想像できないほどの高値で取り引きされています。そのアイテムをWAIPERの視点で細部まで再現した復刻アイテムです。右綾の10ozワンウォッシュデニムを使用し、ごわつかずスッキリと着用できる素材感のデニム生地を採用しています。首元までしっかり包み込むフード部分がオシャレでざっくり着るだけで様々なシーンで活躍し、首元を開けても雰囲気の良い仕上がりになっています。第二次世界大戦中にデニムが使用されたことを証明されるアイテムで、現代のファッションに多大な影響を与えた事で知られるプルオーバーです。オーバーサイズでキャンプ等に如何でしょうか？？サイズXL着丈 72cm身幅 66cm肩幅 50cm袖丈 63cm

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【手触り最高☆背面刺繍☆レオパード】ヒステリックグラマーボアジャケット入手困難【タグ付き新品】ノースフェイス コットンツイール地フードジャケットdress Camp チャンピオン セットアップ、魔裟斗90s オールドギャップ ジャケット ブルゾン スイングトップ ブラック Mフランスヴィンテージ 50's ヘリンボーンウールジャケット ワークPascalカーハート ジャッケットDKB サイズS美品JIL SANDER 22SS ジップアップ グリーン