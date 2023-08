素敵な洒落感、トリックトラックの手の込んだスカートです。

お色は流行りのくすみグリーンです。

レースたっぷり、上部と下部で素材が変わります。

定価52000円。

ウエスト、ゴム

Lサイズ

丈、56cm

母がさえら、ポテチーノのコレクターで大切に保管していたものです。

素人管理ではありますが、新品、未使用で綺麗な状態です。ぜひポテチーノ好きな方

さえらお好きな方ぜひ!

ほかのポテチーノ、さえらの商品出してますのでまとめ買いの方お値引きさせていただきます!

#さえら

#ヒスクローネ

#ポテチーノ

#レインダンス

#トリックトラック

#アンリコ

#ピンクハウス

#レース

#くすみカラー

#くすみグリーン

カラー···グリーン

柄・デザイン···レース

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

素敵な洒落感、トリックトラックの手の込んだスカートです。お色は流行りのくすみグリーンです。レースたっぷり、上部と下部で素材が変わります。定価52000円。ウエスト、ゴムLサイズ丈、56cm母がさえら、ポテチーノのコレクターで大切に保管していたものです。素人管理ではありますが、新品、未使用で綺麗な状態です。ぜひポテチーノ好きな方さえらお好きな方ぜひ!ほかのポテチーノ、さえらの商品出してますのでまとめ買いの方お値引きさせていただきます!#さえら#ヒスクローネ#ポテチーノ#レインダンス#トリックトラック#アンリコ#ピンクハウス#レース#くすみカラー#くすみグリーンカラー···グリーン柄・デザイン···レース

