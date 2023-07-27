手数料安い ノンネイティブ ダウン ダウンジャケット

nonnative 名作のハンターダウンです。

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サイズは貴重な1です。

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当時はかなり人気の商品でした。

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中古で購入して数回程度着用しています。

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175センチ63キロでジャストサイズくらいです。

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かなりの保温性でインナーは薄着でも大丈夫だと思います

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ある程度古着ですので、ノンクレームノンリターンでお願いします。

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まだまだ着れると思います。

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定価も12万ぐらいしました。オレンジは中々出てこないと思います。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ノンネイティブ 商品の状態 やや傷や汚れあり

nonnative 名作のハンターダウンです。サイズは貴重な1です。当時はかなり人気の商品でした。中古で購入して数回程度着用しています。175センチ63キロでジャストサイズくらいです。かなりの保温性でインナーは薄着でも大丈夫だと思いますある程度古着ですので、ノンクレームノンリターンでお願いします。まだまだ着れると思います。定価も12万ぐらいしました。オレンジは中々出てこないと思います。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ノンネイティブ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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