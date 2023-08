・ボヘミアンズ

・長袖 ノーカラーシャツ

・メンズのMサイズ

(女性でも着れるそうです)

・新品未使用タグ付き

購入したものの着る機会なく、

クローゼットにて保管していました。

・購入時 約2万

・値下げ不可

※予めプロフィールをご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ボヘミアンズ 商品の状態 新品、未使用

