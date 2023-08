原則、バラ売りは対応出来かねますが、

値下げ交渉は承ります!

■商品の詳細■

⭐️ブランド:LÝFT

⭐️サイズ:M size

(寸法などはHP等にて確認お願いします)

⭐️状態:未使用に近い(着用回数:試着のみ〜1回)

ブラック:1回プライベート時に使用

ホワイト:1回プライベート時に使用

グリーン:試着のみ

グレー:試着のみ

ブルー:試着のみ

⚠️注意事項⚠️:見てないと判断出来る質問は削除します

・値下げ交渉承ります。

・セットの物は原則バラ売りしません。

・仕事の関係で発送が遅れる可能性がございますので

御了承下さい。

・素人自宅保管品の為品物によっては多少の損傷や

汚れ等もございます。

御理解御了承の上御購入お願いします(NCNR)

⚠️↓タグコピー禁止

(順番に意味がある為コピーした人分かります)

#筋トレ

#APPAREL

#apparel

#アパレル

#LÝFT

#Lyft

#lyft

#リフト

#CRONOS

#cronos

#クロノス

#livefit

#LVFT

#リブフィット

#XENO

#ゼノ

#IMBD

#アイムボディ

#VANQUISH

#vanquish

#ヴァンキッシュ

#GYMSHARK

#gymshark

#ジムシャーク

#COR

#cor

#コア

#VALX

#valx

#バルクス

#lesmills

#レスミルズ

#FITNESS

#fitness

#フィットネス

#TRAINING

#training

#トレーニング

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

