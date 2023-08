EURO Levi's ユーロリーバイス のデニムジャケット・Gジャンです!

希少なクロアチア製の1着です!

ヨーロッパメイドらしく、アメリカメイドの物より綺麗で細身なシルエットです。

色も比較的濃く残ってます!

型は 70500 でボタン裏は「C 01」と刻印されております!

型番 70500 ( 70500 0401 )

サイズ表記→L

製造国→クロアチア

ボタン刻印→ C01

肩幅 約47cm程度

身幅 約47cm程度

着丈 約64cm程度

袖丈 約66cm程度

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

