【商品名】

チーキー 限定200体/58

【購入時期】20年前位

【カラー】ピンクチーキー

メリーソート✩.*˚テディベア チーキー✩.*200体限定品

【size】

体長:約25cm

【商品状態他】

以前集めていたベアを手放すことにしました。

アンティークになりますので、気になる事は事前にコメントにてご質問ください。

購入後の返品などには対応できません。

とても大切にしておりました。

可愛がって頂ける方とのご縁をお待ちしております。

#MerryThought

#CHEEKY

#メリーソート

#テディベア

#ぬいぐるみ

#アンティーク

#ヴィンテージ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

