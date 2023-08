ご覧いただきありがとうございます。

【商品詳細】

チャンピオン 2段プリント、リバースウィーブ、アッシュグレー

刺繍タグ、90’s

文句なしです!

オススメです!

【サイズ表記】

XL

【サイズ実寸】

・着丈ー約69.5㎝

・身幅ー約54㎝

・肩幅ー約47㎝

・袖丈ー約57㎝

【素材】

89%コットン

8%ポリエステル

3%レーヨン

【状態】

USED

うす汚れや、小穴

◎全品送料込のお値段です。

追跡可能で配達の早いメルカリ便(ヤマト運輸さん配達)発送です。

厳選した、70s 80s 90s のユーズド古着、ビンテージ ヴィンテージなど US古着 ヨーロッパ古着 ジャパンビンテージ シンプルコーデ ビッグシルエット 問わずいろいろ出品しております。

#TsuboVintage にて、古着多数出品しております。

是非、他の商品もご覧になってください。

★汚れ等も細かく見ておりますが、見落としもあるかもしれないので予めご了承ください。

★神経質な方、完璧を求める方はご購入をお控え下さい。

★ホームクリーニング済みです。

★画像で判断できない場合は質問欄にてご連絡して下さい。

★古着に御理解ある方のみご購入下さい

◎こちらは一点物の中古品となっております。 お使いのPC環境による若干の色の違い、細かい傷や小さな汚れなど、お伝え出来ない部分もあるかと思います。 古着の性質をご理解頂ける方のみ、ご購入ください。

#古着

#TsuboVintage

#vintage

#ビンテージ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます。【商品詳細】チャンピオン 2段プリント、リバースウィーブ、アッシュグレー 刺繍タグ、90’s 文句なしです!オススメです!【サイズ表記】XL【サイズ実寸】・着丈ー約69.5㎝・身幅ー約54㎝・肩幅ー約47㎝・袖丈ー約57㎝【素材】89%コットン8%ポリエステル 3%レーヨン 【状態】USEDうす汚れや、小穴 ◎全品送料込のお値段です。追跡可能で配達の早いメルカリ便(ヤマト運輸さん配達)発送です。厳選した、70s 80s 90s のユーズド古着、ビンテージ ヴィンテージなど US古着 ヨーロッパ古着 ジャパンビンテージ シンプルコーデ ビッグシルエット 問わずいろいろ出品しております。#TsuboVintage にて、古着多数出品しております。是非、他の商品もご覧になってください。★汚れ等も細かく見ておりますが、見落としもあるかもしれないので予めご了承ください。★神経質な方、完璧を求める方はご購入をお控え下さい。★ホームクリーニング済みです。★画像で判断できない場合は質問欄にてご連絡して下さい。★古着に御理解ある方のみご購入下さい◎こちらは一点物の中古品となっております。 お使いのPC環境による若干の色の違い、細かい傷や小さな汚れなど、お伝え出来ない部分もあるかと思います。 古着の性質をご理解頂ける方のみ、ご購入ください。#古着#TsuboVintage#vintage#ビンテージ

