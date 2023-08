*ご覧頂きありがとうございます*

Her Lip To Full Of Love Long Dress



大切に保管しておりましたが着る機会がないため出品させていただきます。14,300円で購入しました。

Sサイズ表記ですがワンサイズでの販売でした。

■24時間以内に発送させていただきます。

《sweet×31 Sons de modeコラボアイテムがついに登場》

《小嶋陽菜さん着用アイテム》

◆◆SummerCollection◆◆

-ふんわり揺らめく心ときめく主役級のロングドレスがお目見え-

絶対的な可愛らしさをプラスしてくれる事間違いなしの

ときめく大人の花柄ロングドレス。

胸下で切り替えになったデザインはふんわりとしたディテールながらもスタイルアップが叶う、

女性の欲しいがぎゅっとつまった魅力的な一枚。

女性ならではの柔らかさを演出してくれるホワイトと

レディ感もプラスしてくれる大人の魅力を引き立ててくれるブラックの 2色展開。

一枚まとうだけでとっておきの可愛らしさが手に入る

限定コラボアイテムをお見逃しなく!

《スタイリングポイント》

肌寒さの残る時期には、

ロングカーデなどをゆるりと羽織って、

大人の可憐さをプラスのもあり。

また、程よい丈感になっているので、

足元はウェッジソールやヒールのあるサンダルから、

ペタンコのフラットシューズ系まで幅広く対応。

夏にはワンピース一枚に、

カゴバッグなどの季節アイテムを合わせてシーズンムードを

引き立てて。

肩幅:37 / バスト:84 / 袖丈:- / ゆき丈:- / 着丈:- / 身丈:128 / ウエスト:62 / ヒップ:-

素材:表地:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%

コメントなし即購入可·早い者勝ち

コメント、フォロー大歓迎

プロフ必読

商品の情報 商品のサイズ S ブランド トランテアンソンドゥモード 商品の状態 新品、未使用

