【10％OFF】 [プロフ必読] wtaps 23ss t-6l 01 cap 帽子 キャップ

プロフィールの一読をお願い致します。m(_ _)m。

「お値下げ可能ですか?」などのプロフィールを読んで頂けていないと判断した質問には一切返信しない、もしくはコメントを削除させて頂きますので予めご了承ください。

商品名:WTAPS 23SS T-6L 01 CAP COTTON.TWILL.

カラー:BLACK

サイズ:00(フリー)

付属品:袋、タグ

配送料を抑える為に、「ネコポス」での発送になります。予めご了承ください。宅急便での発送をご希望の方は、プラス料金になります。

質問や写真の追加等、気軽にお問い合わせください。

m(_ _)m。

wtaps

ダブルタップス

descendant

DESCENDANT

ディセンダント

帽子

ベースボールキャップ

商品の情報 ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ダブルタップス 商品の状態 新品、未使用

