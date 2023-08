最終お値下げしました❢

品番 NPW12003

品名 Climb Light Jacket

カラー K ブラック

サイズ women’s L

定価 ¥33,000

Gore-Tex(完全防水・完全防風・透湿性)

昨年3月、ノースフェイス正規販売店の好日山荘というショップで購入しました。(並行輸入品ではありません)

お散歩等の時に短時間、全体的に数回の使用で特筆する傷、汚れは見られません。

現行モデルではプリントロゴですが、こちらは希少な刺繍ロゴで高級感があります。

刺繍もほつれ汚れ等見られません。

現行モデルとのサイズ感の違いはこちらの旧モデルの方が若干コンパクトと言われています。

通常M〜L着用の当方もLでちょうどでした。

ジャケットなので小さいのはおかしいですが、オーバーサイズで少し大きめに着ても可愛いです。

★クライムライトジャケットには「Gore-Tex」素材が採用されています。

「Gore-Tex」は、完全防水・完全防風・透湿性を有する高性能な素材で、防水性に関しては右に出るものがいません。

「Gore-Tex」の防水性は、耐水圧が20,000mm以上と言われており、嵐に耐えらえれる防水性です。悪天候なアウトドア場面でも余裕で耐えられます。

クライムライトジャケット」は、「Gore-Tex」でありながらもスタッフサックに収納して持ち運ぶことができます。

ノースフェイスの持ち運び可能なGore-Texアウターの中では、クライムライトジャケットが最も生地が薄くて軽量です。

送料込みのメルカリ便です。

ゆうゆうメルカリ便ゆうパケットポスト予定です。コンパクトにして発送します。畳みシワ等ご了承下さい。

USED、自宅保管ご理解頂ける方に。

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

フード...フードあり(取外し不可)

季節感...春, 秋, 冬

ゴールドウイン

ゴアテックス

レインコート

雨具

かっぱ

マウンテンパーカー

マンパ

マウパ

登山

梅雨

台風

撥水

完全防水

等でお探しの方にも。

ヘリーハンセン

等お好きな方にも。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

