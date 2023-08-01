無料発送 Dime デニム シェルパ ボア ジャケット ダイム sherpa ブルゾン

「Dime sherpa denim jacket 」

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商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

「Dime sherpa denim jacket 」日本ではもう手に入らない商品ですので欲しい方は是非。ご覧いただきありがとうございます。アメリカ滞在時オンラインにて購入致しました。海外製品の為、僅かな擦れ・汚れ・小傷等ある場合があります。また実際の商品とは色味に誤差があることがございます。 神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。StussySupremeDime

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