無料発送 Dime デニム シェルパ ボア ジャケット ダイム sherpa ブルゾン

「Dime sherpa denim jacket 」
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日本ではもう手に入らない商品ですので欲しい方は是非。
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ご覧いただきありがとうございます。
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アメリカ滞在時オンラインにて購入致しました。
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海外製品の為、僅かな擦れ・汚れ・小傷等ある場合があります。
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また実際の商品とは色味に誤差があることがございます。
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神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。
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