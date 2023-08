これをご覧になるプレイヤーの方には言わずと知れたパラアコ。

綺麗なオリジナルの箱、取り説、正規代理店の保証書も付いてます。

当方、左手拇指の怪我のためにギター弾かなくなったので、元々ほとんど使用していなかった本機を売ります。

自宅でトライアル数回、ステージでは2回ほど使っただけで仕舞ってありました。

●エルアールバッグスのPara AcousticD.I.はナチュラルなサウンドにする為のベストな回路であるディスクリートA級回路を採用。楽器本来の音を忠実に増幅する純粋なプリアンプです。

●生音に徹底的にこだわったサウンドを追求するプレーヤーに自信を持ってお勧めするアコギ用プリアンプD.I.です。

1/4モノフォン INPUT

XLR Bal.&1/4モノフォン OUTPUT

NotchControl 98~247Hz

5バンドEQ

48Vファンタム電源/9Vバッテリー駆動

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

