『4年保証』 Oxford Shirt Fred perry シャツ

部屋で3回しか来てません

"オックスフォードコットンを使用したクラシックなボタンダウンシャツ"

日本人の体型にあう様に着丈・袖丈を調整しラインが綺麗に見えるような仕様です。

また裾にはフレッドペリーでお馴染みであるティップラインのディテールがあしらわれておりシャツを出して着ていただいてもポイントになります。

【デザイン・シルエット】

・レギュラーフィット

・滑らかな肌触り

・柔らかい生地感

・ティップラインデザイン

FRED PERRY(フレッドペリー)

1952年にテニスウェアブランドとして設立。ユニークなスポーツウェアのバックグラウンドと、ミュージック・ヘリテージを持ったグローバル・ファッションブランドへとさらなる進化を遂げています。

