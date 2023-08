スコッチグレインの大人気シリーズ、撥水レザーを使用したシャインオアレイン(SHINE OR RAIN IV)です。

雨に強く、梅雨の季節などでもガシガシ履ける、これからの季節に大活躍の一足です。

※メーカー公式情報→完全防水ではありません。

革靴ほとんど履かなくなったので、

他にも革靴数点出品中です。

SHINE OR RAIN IV

天候に関係なく快適な履き心地とスタイリッシュな足元を演出するシリーズ。

定価35,200円

【カラー】ブラック

【サイズ】25.5cm

【ウィズ】E

【デザイン】セミブローグ

【製法】グッドイヤーウェルト製法

【甲革】国産撥水カーフ

【中底】牛革

【表底】SGソール

【付属品】シューズキーパー

【同一木型】オデッサI、II、III 等

はっきりしない空模様は、心までどんよりさせる。こんなに日にこそ、ファッションに気を配ることで、活力が生れる。

名前のとおり、天候に関係なく快適な履き心地とスタイリッシュな足元を演出するシリーズ。シングルEのシャープな印象を強調しています。甲革には、本革が持つしなやかな風合いと、通気性を損なわずに高い撥水性を実現した本格撥水レザーを採用。

定番のストレートメダリオンは、ノーズラインをかっちりとしたストレートチップが覆い、靴全体を引き締めるとともに、トゥのメダリオンもシンプルで飽きの来ないデザイン。あらゆるシーンに対応するデザインです。

この製品の底材はSGソール(合成底)を使用しております。

耐磨耗性・グリップ性に優れ、減りやすいつま先や化粧部分にはゴム硬度を硬めに、主な接地面にはしなやかに返るようにゴム硬度を変えたソールです。濡れた路面にも強いソール素材が最大特長。大変履きやすくて歩きやすい、雨にも強いソールです。

※グッドイヤーウエルト製法(縫い靴)のため、完全防水ではございません。

ゴム製の雨靴のようなご使用もできません。

※防水効果を高めるための撥水スプレー等のご使用は、撥水レザー本来の撥水力を損ないますので、ご使用はお控えください。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド スコッチグレイン 商品の状態 傷や汚れあり

