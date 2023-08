【返品交換不可】 リーバイス　シルバータブ　levi's silver ルーズ　バギー tab デニム/ジーンズ

シルバータブ マッシブ

silver tab massive

90s silver tab シルバータブ

90s levi's

90s リーバイス

ワイドデニム

ワイドパンツ

スケーターパンツ

知る人ぞ知るリーバイスの歴代モデルの中でも最太モデルです。

色残りも強く、非常に希少です。

裾にダメージは多少ありますが、そのほかはとくにダメージないです。

金額のご相談あればコメントください

カラー···ブルー

人気モデル···リーバイス silvertab(シルバータブ)

シルエット···ワイド

股上···レギュラー

丈···フルレングス

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

