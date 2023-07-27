本店は ヴィヴィアンウエストウッド オーブネックレス ピンクゴールド ヴィヴィアン ネックレス

ヴィヴィアンウエストウッドのピンクゴールドのオーブネックレスです

最終値下げ！新品 エルメス ペンダント ミニポップH ホワイト ローズゴールド

オーブを包み込むようにアレンジされた個性的で可愛いデザイン◎

シャネル ネックレス ゴールド

主観ですが、目立つような傷や汚れはないと思います

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箱不要の場合は200円お値引きいたしますので、お知らせください

K18 yellow gold 本物です



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●ブランド：Vivienne Westwood

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●商品名：RODICA ORB PENDANT

再再値下げ【スコープ付】K18YG H&Cダイヤモンドネックレス

●カラー：ピンクゴールド

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●付属品：ブランド保存箱、ケアカード

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●参考価格：約30000〜52000円

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●サイズ

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オーブ約2×2cm

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チェーン40〜44cm

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※若干のサイズの誤差はご了承ください

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◎フォロー割、おまとめ割をご希望の方は購入前にコメントをお願いします（詳細はプロフ参照）

mako様専用です



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○喫煙者、ペットはおりません

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※ その他の商品状態については写真をご確認ください

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※素人検品のため、細かな見落とし等あるかもしれません。完璧を求める方はご購入をお控えください

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※あくまで自宅保管のused品であることに、ご理解いただける方のみご購入ください

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※ 撮影状況やモニターによって、実際の色味と若干異なる場合がございます

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※サイズ違いによる返品には対応いたしかねますので、事前にチェックをお願いいたします

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※ すり替え防止のため商品の返品には応じかねますのでご理解の上ご購入下さい

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カラー···ピンク

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ヴィヴィアンウエストウッドのピンクゴールドのオーブネックレスですオーブを包み込むようにアレンジされた個性的で可愛いデザイン◎主観ですが、目立つような傷や汚れはないと思います箱不要の場合は200円お値引きいたしますので、お知らせください●ブランド：Vivienne Westwood●商品名：RODICA ORB PENDANT●カラー：ピンクゴールド●付属品：ブランド保存箱、ケアカード●参考価格：約30000〜52000円●サイズ オーブ約2×2cm チェーン40〜44cm ※若干のサイズの誤差はご了承ください◎フォロー割、おまとめ割をご希望の方は購入前にコメントをお願いします（詳細はプロフ参照） ○喫煙者、ペットはおりません※ その他の商品状態については写真をご確認ください※素人検品のため、細かな見落とし等あるかもしれません。完璧を求める方はご購入をお控えください※あくまで自宅保管のused品であることに、ご理解いただける方のみご購入ください※ 撮影状況やモニターによって、実際の色味と若干異なる場合がございます※サイズ違いによる返品には対応いたしかねますので、事前にチェックをお願いいたします※ すり替え防止のため商品の返品には応じかねますのでご理解の上ご購入下さい#VivienneWestwood #ヴィヴィアンウエストウッド #ネックレス #オーブネックレス #アクセサリー #地雷系カラー···ピンク

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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