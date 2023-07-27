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本店は ヴィヴィアンウエストウッド オーブネックレス ピンクゴールド ヴィヴィアン ネックレス

商品の説明

ヴィヴィアンウエストウッドのピンクゴールドのオーブネックレスです
最終値下げ！新品 エルメス ペンダント ミニポップH ホワイト　ローズゴールド
オーブを包み込むようにアレンジされた個性的で可愛いデザイン◎
シャネル ネックレス ゴールド
主観ですが、目立つような傷や汚れはないと思います
aprosio&co アプロジオアンドコー ユニコーン ビーズネックレス
箱不要の場合は200円お値引きいたしますので、お知らせください
K18 yellow gold 本物です

未使用　ミュージカル　エリザベート　20周年記念　ネックレス　スター　ペンダント
●ブランド：Vivienne Westwood
【最高品質✨】 1粒ダイヤ ネックレス スワロフスキー 6mm ジュエリー
●商品名：RODICA ORB PENDANT
再再値下げ【スコープ付】K18YG H&Cダイヤモンドネックレス
●カラー：ピンクゴールド
新品未使用R.ALAGANネックレス
●付属品：ブランド保存箱、ケアカード
カルティエ　Cドゥカルティエ　ネックレス
●参考価格：約30000〜52000円
フェスタリア K18 Wish upon a star ダイヤ ネックレス
●サイズ
キャトル　ペンダント　ヘッド
　オーブ約2×2cm
ティファニー フープピアス
　チェーン40〜44cm
最終値下★希少☆リーガルライオンペンダント
　※若干のサイズの誤差はご了承ください
天然コーンフラワー ブルーサファイア ペンダントトップ 1.82ct f

南洋　バロックパール　ネックレス②
◎フォロー割、おまとめ割をご希望の方は購入前にコメントをお願いします（詳細はプロフ参照）
mako様専用です

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　　　○喫煙者、ペットはおりません
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※ その他の商品状態については写真をご確認ください
純プラチナ Pt1000 レディース ネックレス10.6ｇ40.5㎝ X845
※素人検品のため、細かな見落とし等あるかもしれません。完璧を求める方はご購入をお控えください
【sowi】パヴェ・ダイヤモンドネックレス【K18YG】
※あくまで自宅保管のused品であることに、ご理解いただける方のみご購入ください
Michi パパラチアペンダント
※ 撮影状況やモニターによって、実際の色味と若干異なる場合がございます
ティファニー　1837 インターロッキング サークル ペンダント
※サイズ違いによる返品には対応いたしかねますので、事前にチェックをお願いいたします
ティファニー オープンハートペンダント 11mm
※ すり替え防止のため商品の返品には応じかねますのでご理解の上ご購入下さい
K18WG ダイヤモンド アルファベットモチーフ ネックレス

プラチナ ピンクサファイア ネックレス 0.698ct シンプル ソーティング

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#VivienneWestwood #ヴィヴィアンウエストウッド #ネックレス #オーブネックレス #アクセサリー #地雷系
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カラー···ピンク

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商品の情報

ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態目立った傷や汚れなし

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TASAKI　K14WG あこや真珠ネックレス　中古美品
ヴィヴィアンウエストウッドのピンクゴールドのオーブネックレスですオーブを包み込むようにアレンジされた個性的で可愛いデザイン◎主観ですが、目立つような傷や汚れはないと思います箱不要の場合は200円お値引きいたしますので、お知らせください●ブランド：Vivienne Westwood●商品名：RODICA ORB PENDANT●カラー：ピンクゴールド●付属品：ブランド保存箱、ケアカード●参考価格：約30000〜52000円●サイズ　オーブ約2×2cm　チェーン40〜44cm　※若干のサイズの誤差はご了承ください◎フォロー割、おまとめ割をご希望の方は購入前にコメントをお願いします（詳細はプロフ参照）　　　○喫煙者、ペットはおりません※ その他の商品状態については写真をご確認ください※素人検品のため、細かな見落とし等あるかもしれません。完璧を求める方はご購入をお控えください※あくまで自宅保管のused品であることに、ご理解いただける方のみご購入ください※ 撮影状況やモニターによって、実際の色味と若干異なる場合がございます※サイズ違いによる返品には対応いたしかねますので、事前にチェックをお願いいたします※ すり替え防止のため商品の返品には応じかねますのでご理解の上ご購入下さい#VivienneWestwood #ヴィヴィアンウエストウッド #ネックレス #オーブネックレス #アクセサリー #地雷系カラー···ピンク

商品の情報

ブランドヴィヴィアンウエストウッド
商品の状態目立った傷や汚れなし

本店は ヴィヴィアンウエストウッド オーブネックレス ピンクゴールド ヴィヴィアン ネックレス

57分钟前

本店は ヴィヴィアンウエストウッド オーブネックレス ピンクゴールド ヴィヴィアン ネックレス

¥18,900 ¥14,175

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461af6

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コメント (4)

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