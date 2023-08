魅力的な価格 〈美品〉Frank&Eileen LUKE【L】フランクアンドアイリーン シャツ

ご覧いただきありがとうございます。

Frank&Eileen LUKEのダメージ加工コットンシャツです。

【ブランド】

Frank&Eileen LUKE

【カラー】

ベージュ

【サイズ】

表記サイズ:S(日本サイズL程度)

肩幅:48cm

着丈:71cm

身幅:55cm

袖丈:65cm

【材質】

コットン 100%

【状態】

未使用に近い

全体的にとてもキレイな状態です。

◎他にも色々な服を出品しております。

フォーマル カジュアル 古着 ストリート アメカジ etc...

※必ず写真にて、状態をご確認ください。

また、USED商品にご理解のある方のみお願いいたします。

【フォロー割】

●3,000円〜 →100円引き

●5,000円〜 →200円引き

●8,000円〜 →300円引き

●10,000円〜 →500円引き

●20,000円〜 →800円引き

ご購入前に出品者のページの右上のフォローボタンを押して頂き、コメント欄にて「フォローしました!」とお知らせ下さい。

※注意

ご購入後は割引ができませんのでご注意下さい。

他にも

など不定期に出品しております。

ご覧いただきありがとうございます。#プレゼンマーケットのメンズ服一覧はこちらFrank&Eileen LUKEのダメージ加工コットンシャツです。【ブランド】Frank&Eileen LUKESNCD ルーク オーバーダイ デニムシャツ 3220700084 MADE IN USA価格:34,100円〈税込)【カラー】ベージュ【サイズ】表記サイズ:S(日本サイズL程度)肩幅:48cm着丈:71cm身幅:55cm袖丈:65cm【材質】コットン 100%【状態】未使用に近い全体的にとてもキレイな状態です。◎他にも色々な服を出品しております。 フォーマル カジュアル 古着 ストリート アメカジ etc...※必ず写真にて、状態をご確認ください。また、USED商品にご理解のある方のみお願いいたします。【フォロー割】●3,000円〜 →100円引き●5,000円〜 →200円引き●8,000円〜 →300円引き●10,000円〜 →500円引き●20,000円〜 →800円引きご購入前に出品者のページの右上のフォローボタンを押して頂き、コメント欄にて「フォローしました!」とお知らせ下さい。 ※注意ご購入後は割引ができませんのでご注意下さい。他にもSTUSSY ステューシー HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー1piu1uguale3 ウノ ピゥ ウノ ウグァーレ トレ NO ID. ノーアイディー Paul Smith ポールスミス HARE ハレ XLARGE エクストラージ VOLCOM ポルコムUNIQLO ユニクロ ZARA ザラなど不定期に出品しております。M230100

