【コメントお願いします。下記必ず全てご確認ください。】

公式グッズです。

<■乃木坂46 2023年 福袋B 商品内容>

【1】福袋限定 メンバーデザイン個別クッション

○サイズ目安:約W35cm×H40cm

○素材:

肖像面/ポリエステル

背面/ソフトボア

【2】福袋限定 メンバーデザイン個別カラビナ チャーム

○サイズ目安:約全長17.5cm

○素材:ポリエステル、亜鉛合金、アクリル

【3】福袋限定 個別オーロラコインケース

○サイズ目安:

本体/約W7cm×H1.5cm

オーロラPVC/0.5mm厚

○素材:オーロラPVC

【4】福袋限定 個別デカ缶バッジ

○サイズ目安:約直径15cm

○素材:ブリキ、他

【5】福袋限定 個別手書き年賀状ポストカード

◯サイズ目安:はがきサイズ(約W10cm×H14.8cm)

◯素材:紙

※『手書き年賀状ポストカード』は直筆ではなくプリントとなります。予めご了承ください。

【6】福袋限定 BIGブランケット

○サイズ目安:約W140cm×H100cm

○素材:ポリエステル

【7】福袋限定 軍手

○サイズ目安:約W12cm×H21cm(フリーサイズ )

○素材:アクリル

【8】福袋限定 マルチクーラーバッグ

○サイズ目安:

本体/約幅26cm×高さ15.8cm×マチ17.7cm

持ち手/約長さ17.6cm

○素材:

表/ポリエステル100%

中生地/アルミニウム・ポリエチレン

※その他:アジャスター付きショルダーベルト付属

【9】福袋限定 クリアファイル3枚

○サイズ目安:A4サイズ

○素材:ポリプロピレン

※福袋A・B共通デザイン

生写真なし

#中西アルノame

↑他の商品はこちらから

おまとめの場合は2点目から30円引きです!

購入の際は、お手数ですが確認のため

一度コメントをいただきお待ちいただけますでしょうか。

《必ず下記お読みください》

神経質な方は落札なさらぬよう、お願いいたします。

※はじめから小さな傷や汚れがある可能性がございます。

★評価は同じものをつけさせていただきますので、

普通や悪いをつけるかたは購入不可となります。

★普通郵便による配送事故には対応致しかねます。

★発送日数は〜7日です。

メッセージにて催促しないでください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

