sacai Nike Blazer Low Black 28.0cm



AIR JORDAN 1 HIGH ZOOM

henry様専用adidas HAMBURG 新品未使用 29.0cm グリーン

値下げ!NIKE ナイキ ジョーダン1 MID universe BLACK



★[クローム] SPD対応シューズ Southside PRO/サウスサイド

海外限定 レザー&キャンバス FIREデザイン バンズSK-8 HI 24.5㌢

wacko maria vans レコード柄 ベージュ

■送料無料■限定モデル‼︎Reebok(リーボック)ソックランR 期間限定!!



NIKE WMNS AIR JORDAN 1ウィメンズ エア ジョーダン 1

【新品未使用】PUMA SUEDE X-LARGE コラボ 25.5cm



NIKE エアジョーダン1 スパイダーマン【26.5cm】新品未使用

ナイキ カイリー2 キャブズ 29cm



tuqiyingshi7様専用

NIKE DUNK LOW SP "UNIVERSITY RED 2020"

コンバース チャックテイラー 50s

中古 未使用 ジャックパーセル ネイビーレザー 26 コンバース 紺 Lo



今話題大人気!NEW BALANCE MR530SG☆新品

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ボイルブランシェ 商品の状態 未使用に近い

一度数時間ほど履いただけのお品です^^一目惚れで買いましたがサイズが少し小さくて綺麗な状態でお譲りします。size 3723.5~24.0の方におすすめのサイズ感です。(私は24.5よりの24.0で少しきつかったです)38000円ぐらいだったと思います。2023年4月セレクトショップ購入!目立つ汚れ等はありませんが新品ではないことをご理解下さる方にご購入をお願いいたします。★写真のスニーカーのみのお渡しになります。

