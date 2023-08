■フォロー割、まとめ割、リピート割実施中■

KENZO カーディガン



●商品説明

価格高騰が進むヴィンテージモヘア。

NYNCO片ヅメジップ。

●表記サイズ

M

・肩幅:48

・身幅:50

・袖丈:64

・着丈:68

●素材

ウール50

モヘア25

アクリル25

●色

水色

●状態

目立った傷汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

