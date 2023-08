BURBERRY LONDON

ニットベスト

メンズM

ブラック 黒

ホース 刺繍 ロゴ

ウール70%

モヘヤ30%

<実寸>

着丈63

肩幅36

胸幅50

㎝

※多少の誤差はご了承下さいませ。

<状態>

・品質タグの文字薄れがございます。毛玉や毛羽立ちはあまり無く、使用感をあまり感じない良好状態です。

<備考>

出品商品はリユースアイテムがメインとなっており、細心の注意を払い検品しておりますが多少の汚れや傷などがある場合がございます。

あくまで一度人の手に渡った中古品ですので、完品をお求めの方は購入をご遠慮願います。

発送前に最終検品を行なっております。素人検品の為小さな傷や汚れの見落としがある場合がございますがご了承ください。

他、取引に関する詳細は自己紹介欄をご一読いただけると幸いです。

埼玉県公安委員会

古物商許可証

第431250050321号

古物営業法に基づき出品しております。

こちらでは業者向け古物オークションで購入した正規品を取り扱っております。

その他の出品物はこちら♪

#にこにこ古着

#にこにこ古着メンズ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

