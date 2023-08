購入後、数回着用しましたが、着ける機会がなかなかない為お譲りします。

軽やかな付け心地の平甲丸のフープピアス。裏側にポストが見えずスッキリとしていて、パチンと閉じるタイプのベーシックなフープピアスです。控えめサイズなのでデイリーにご使用いただけ、ギフトとしてもおすすめ。小ぶりでも存在感があり、マスクを着用しながらでも邪魔にならないデザインです。

モチーフH:1.2cm、モチーフW:0.15cm

K10イエローゴールド

定価25300円

保証書あり

箱はありません

ジップロック・プチプチに包んでネコポスで発送させていただきます

商品の情報 ブランド ココシュニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

