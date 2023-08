引っ越しに伴って処分することにしました。

デジデリオ【翔】様 専用 冷蔵庫

新品購入で2年使いました。綺麗です。

除菌清掃済◆東芝 ノンフロン冷凍冷蔵庫 ボトムフリーザー

まだまだ使えると思います。

★自社エリア内限定商品★ 中古 3ドア冷蔵庫 アクア (No.7162)

よろしくお願いします。

MITSUBISHI 2022年製 冷蔵庫 365L オシャレ



昭和レトロ冷蔵庫ポカリスエット大塚製薬



送料無料【東京23区内のみ】2021年製★2ドア冷蔵庫85L(2Z5185)

定格内容積※1152L

PanasonicパナソニックNR-F655HPX-W 冷凍冷蔵庫フレンチドア

ドア数2ドア

取付無料!日立高性能真空チルドルーム搭載!スタイリッシュシルバー3ドア冷蔵庫

外形寸法幅495mm×奥行598mm※2×高さ1,203mm

シャープ 冷蔵庫 SJ-D14A

壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース20mm以上

★自社エリア内限定商品★ 中古 6ドア冷蔵庫 パナソニック (No.7010)

最小必要設置スペース※3幅535mm×奥行646mm×高さ1,503mm

モデルルーム品/東芝153L冷蔵庫&ハイアール5.5kg風乾燥洗全自動濯機

質量41kg

【新品未使用】冷凍庫 DF-U60B-N

定格消費電力 50/60Hz電動機50 / 52(W)

ハイアール冷凍庫2019年製❗️コストコ買物冷凍に まとめ買用

電熱装置110 / 110(W)

I341 ⭐ SHARP 冷蔵庫 (137L) 名古屋市近郊配送設置無料!

主な特長ドアタイプつけかえどっちもドア※4

送料込みです!美品♪ MAXZEN2ドア冷蔵庫 2022年製

冷蔵室LED照明

関東限定送料無料 アクア 2ドア冷蔵庫 0303あわ1 H 260

ガラストレー

【中古】2019年2ドア168Lパナソニック冷蔵庫 2212251210

フリーケース

取付無料!SHARP おしゃれインテリア!グラデーションワインレッド4ドア冷蔵庫

高さ調節トレー

★送料・設置無料★ 中古 2ドア冷蔵庫 パナソニック (No.7263)

その他耐熱100℃のトップテーブル※5

アイリスオーヤマ 冷蔵庫 KRD162-W 162L 2021年製 G622

ノンフロン冷媒

【高年式】2019年式 148L Haier冷蔵庫 JR-NF148B

静音化設計

AQR-SV27H 冷蔵庫 3ドア 白

2Lペットボトル収納数冷蔵室4本

EENOUR イーノウ ポータブル保冷温庫10L AC・DC電源

静音化設計約23dB※6

全国送料無料★3か月保障付き★冷蔵庫★2019年式★三菱★MR-P15D-B★

※1● 定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。 ● 〈 〉は「食品収納スペース」の目安です。

美品■アイリスオーヤマ■2021年■冷凍冷蔵庫■送料設置無料

※2ハンドル・調節脚部カバー含まず。

MITSUBISHI 大型冷蔵庫 600L スマート 大容量 超大容量 d540

※3年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

アイスメーカー(製氷機) BCM-1201 ACアダプター付属

※4冷蔵室のドアの付け換えは、シャープお客様相談センターでも承っております(有料)。

SJ-GD15H シャープ 冷蔵庫 2022年製

※5トップテーブルの上に物をのせる場合は、冷蔵庫の後ろ側(背面側)にはみ出さないようにしてください。また、必要設置スペースは、のせた物の最上部から300mm以上となります。電子レンジ等をのせる場合は、必要な放熱スペース(電子レンジ等のカタログ・取扱説明書記載)をご確認のうえお使いください。トップテーブルの耐荷重は30kgです。

冷蔵庫 2020年製

※6JIS C 9607騒音試験による。

高年式 20年2ドア154LTAGlabel冷蔵庫 2306031731

省エネ基準達成率

夏は冷蔵♡冬は保温 ポータブル冷蔵庫 車載 25L大容量 ディスプレイ型 未使用



GR-G43G

グリーン購入法適合商品

【2022年製】maxzen 1ドア冷凍庫 JR031ML01WH ★T-293

省エネ性マーク

全国送料無料★3か月保障付き★冷蔵庫★2020年式★三菱★MR-P15EF-KW

グリーンマーク

徳久佳紀さま専用 小型冷蔵庫

目標年度2021年度

【福岡市限定】2ドア冷蔵庫 日立 2020年製【安心の3ヶ月保証】

省エネ基準達成率105%

ALLEGiA 冷凍庫

年間消費電力量(50/60Hz)

370取付無料!白樺の木調装飾!SHARP高性能おしゃれインテリア大きめ冷蔵庫!

(JIS C 9801-3 : 2015)290kWh/年

sar28様専用 HITACHI R-XG48J(XN)

寸法

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

引っ越しに伴って処分することにしました。新品購入で2年使いました。綺麗です。まだまだ使えると思います。よろしくお願いします。定格内容積※1152Lドア数2ドア外形寸法幅495mm×奥行598mm※2×高さ1,203mm壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース20mm以上最小必要設置スペース※3幅535mm×奥行646mm×高さ1,503mm質量41kg定格消費電力 50/60Hz電動機50 / 52(W)電熱装置110 / 110(W)主な特長ドアタイプつけかえどっちもドア※4冷蔵室LED照明ガラストレーフリーケース高さ調節トレーその他耐熱100℃のトップテーブル※5ノンフロン冷媒静音化設計2Lペットボトル収納数冷蔵室4本静音化設計約23dB※6※1● 定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。 ● 〈 〉は「食品収納スペース」の目安です。※2ハンドル・調節脚部カバー含まず。※3年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。※4冷蔵室のドアの付け換えは、シャープお客様相談センターでも承っております(有料)。※5トップテーブルの上に物をのせる場合は、冷蔵庫の後ろ側(背面側)にはみ出さないようにしてください。また、必要設置スペースは、のせた物の最上部から300mm以上となります。電子レンジ等をのせる場合は、必要な放熱スペース(電子レンジ等のカタログ・取扱説明書記載)をご確認のうえお使いください。トップテーブルの耐荷重は30kgです。※6JIS C 9607騒音試験による。省エネ基準達成率グリーン購入法適合商品省エネ性マークグリーンマーク目標年度2021年度省エネ基準達成率105%年間消費電力量(50/60Hz)(JIS C 9801-3 : 2015)290kWh/年寸法

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【福岡市限定】3ドア冷蔵庫 日立 2020年製 375L【安心の3ヶ月保証】冷蔵庫 電子レンジ 一人暮らしセット283Z Panasonic 自動製氷機付大型冷蔵庫 ガラスパネル 500L地域限定配送無料✨激安❗️冷蔵庫&洗濯機 家電2点セット TOSHIBA⑤ ニトリ 冷蔵庫 グラシア NTR-106WH 2ドアSHARP 高年式家電 3点セット 冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ 美品 お洒落ニトリ 冷蔵冷凍庫 106L 2022年 購入品