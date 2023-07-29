【お買い得！】 希少80s90sジャンポールゴルチエ セーラーパンツ フレアパンツ古着ビンテージ スラックス

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新品マッキントッシュフィロソフィーパンツ

商品説明

MBハイエンドデニムスラックス(スリム) ／インディゴ／Mサイズ

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美品 60s ヴィンテージ ブラック ストライプ スラックスパンツ W31



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商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジャンポールゴルチエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

---------商品説明---------1990s~ archivejean paul gaultier深い朱の色目角度、光の当たりにより奥のマスタードイエローが浮かび上がる様な独特な生地感ですアセテート55/レーヨン24/コットン21滑らかな手触りの混紡素材古いセーラーパンツを模したフロントデザイン広い渡りから更に広がるワイドフレアシルエット着用時には綺麗なドレープが生まれます日本製デザイン性、クオリティ共に素晴らしい仕上がり市場でも見られない希少な一着ユニセックスで提案させていただきます---------size ---------ウエスト74cm股上35cm股下77cm全長104cm渡幅32cm裾幅37cm---------状態---------若干の着用感ございますがダメージ、汚れ等なく問題なく着用いただけます値下げ致しました！購入お願いします！

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジャンポールゴルチエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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