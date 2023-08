Xperia 1 II パープル 128 GB docomo(アハモ)

○2022年4月にアハモにて購入。

○購入後すぐにガラスフィルム・ケース装着のため、傷は無いに等しいです。

○バッテリー良好!

○もちろん残債はなしです。

○専用ケース5つおつけしますwお好きなのをどうぞ

○ガラスフィルムは先月、覗き見防止タイプに取り替えました。

○お値引き等、気軽にご相談ください!

販売時期2020年春夏モデル

OS種類解説Android 10

最大待受時間解説約420時間

CPUQualcomm Snapdragon 865 SDM865

CPUコア数オクタコア

内蔵メモリ(ROM)解説128 GB

内蔵メモリ(RAM)8 GB

内蔵メモリ解説ROM 128GB RAM 8GB

充電器・充電ケーブルUSB Type-C

外部メモリタイプmicroSDXCメモリーカード

外部メモリ最大容量1024 GB

バッテリー容量4000 mAh

※かなり綺麗な商品ですが、あくまで中古品とご理解のうえ、ご購入ください。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

