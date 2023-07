【商品名】

【ブランド・メーカー】

ROXY SNOW ロキシースノー

クイックシルバージャパン(株)

【サイズ 】(実寸サイズをご覧下さい)

S

【カラー 】

カーキ

スノボー、スキーウェアなど人気のROXYのカッコ良いパンツ♪アウターはド派手な柄物がオススメです!状態も良くまたまだ活躍できますよ!

おまとめ割りもありますので、コメントにてご相談ください♪他にも魅力的な古着をご用意いております♡

【状態】

中古美品。

使用感も少なく綺麗な状態です。

(画像をご確認ください)

【サイズ】(平置き)

ウエスト : 約39cm

股上 : 約25cm

股下 : 約78cm

ワタリ : 約26cm

ヒップ : 約50cm

裾口 : 約28cm

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。

■状態、画像、採寸について

*出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。

*素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。

またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

*記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。

M-050-2870

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ロキシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

