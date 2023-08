Nike Air Max 95 GS “Ugly Christmas Sweater” GS

ナイキ エア マックス 95 GS “アグリー クリスマス セーター” GS NIKE AIR MAX 95 ナイキ エアマックス エアー

デザイン クリスマス 冬 ウィンター 雪 クリスマスツリー 結晶 ろうそく スケート ケーキ ソリ 飾り スノー キラキラ

新品未使用 未試着

タグ箱無し

サイズ24.5㎝

A NIKE AIR MAX 95 TO MATCH YOUR UGLY CHRISTMAS SWEATERS

ナイキ エア マックス 95 GS “アグリー クリスマス セーター”

クリスマスシーズンの定番「Ugly Sweater 」がスニーカーになって登場!

Ugly Sweaterとは、クリスマスらしさを前面に出した絶妙な“ダサさ”がかわいいセーターのこと。

今回の新作は大人気モデル Air Max 95をベースに、クリスマスプレゼントのラッピングのようなパターンをアッパーにデザイン。

クリスマスシーズンならではの最新デザインに注目が集まっています!日本でも話題になっているクリスマスには欠かせないアグリーセーターですが、足元にプラスしてみるのも良いかもしれせん!White/University Red-Noble Red CT1593-100 Air Max 95 (エア マックス 95)は、1995年に登場したNikeを語る上で欠かせないハイテクスニーカーの代名詞とも言える傑作スニーカーの一つ。特に特に「Air Max 95 Neon(エアマックス 95 イエローグラデ)」通称「イエグラ」と呼ばれるモデルは、「エアマックス狩り」が起こるほどの社会現象を生み出すほど影響力があった。デザイナーの「SERGIO LOZANO(セルジオ・ロザーノ)」が、人体構造を手掛かりとして形成したという個性的なデザインが特徴的。シューレースの構造があばら骨、メッシュとスエードのアッパーは筋繊維をイメージし、また、ヒール部分のみならず前足部分にもビジブル化したエアはアウトソール (靴の裏側)からも見え、まさに背骨を連想させるという、それまでのエアマックスのデザインから更に進化したデザインの誕生で、多くのスニーカーファンが熱狂した歴史的なスニーカーです。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

