閲覧ありがとうございます。LA ROPALA To Live and Fly In Trucker Hatこちらは新品未使用品です。*******************6/5お昼に一旦出品停止いたします。ご希望の方は6/4までにご購入いただけると嬉しいです。出品再開は6/16を予定しております。*******************メッシュキャップですので、夏の季節に活躍するアイテムです。配送は丁寧にコンパクトにさせていただきます。LA ROPA(ラロパ) 米ロサンゼルス発のストリートレーベル。著名なアーティスト達を顧客に持つACC STUDIOが手掛ける"The LifeDesign Company"。ファッションデザイナーである前にライフスタイルデザイナーだと考える彼らのクリエイティブな精神は、次世代のアーティストらに支持され、その中でも話題のトラッカーキャップ"New York Is Kissing Me"をA$AP Rockyが着用したことによって、一躍注目を集めている。カラー...ブラック形...ベースボール

