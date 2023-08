★複数購入して頂いた方には、総額から5%割り引きさせて頂きます。

kolor カラー ツイード地肘あて付きワークジャケットサイズ3グレー

専用ページを作りますので、コメントより希望の商品をお知らせ下さい。

ツイル生地を使用した、軽く羽織れるワークジャケットです。

刺繍は手作業で行ってますので、一つ一つに個体差があります。

左胸には「Revelry Waltz」をバーガンディのステッチ。

通常サインのステッチは太い糸で一回、多くても一往復で縫うのですが、敢えて細い糸を使用し数回往復する事により立体感を持たせました。

立体感を持たせた事により、存在感のあるサインステッチになっております。

右胸には一から制作したワッペン。

袖のカフスボタン以外は、イカリマークのメタルボタンを使用しました。

メタルボタンにする事により、高級感のあるワークジャケットになっております。

カフスボタンはバイクや車を弄る際、メタルだと傷が付きやすいので、プラスチックのボタンを使用しました。

※Tシャツと鞄は付属しません。(画像8枚目)

●素材 :ポリエステル65%、綿35%

Lサイズ

着丈74cm 肩幅58cm 身幅49cm 袖丈63cm

多少の誤差はご了承ください。

アメリカントラディショナル

