4/21 お値下げいたしました◎

2365R 辺見えみり リネン 麻 ノースリーブワンピース ロング マキシ丈

17800円→16000円

marte vintage -Piping Back Closs Dress

気になっていた方はお見逃しなく(⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠☆

新品未使用Lace-Trimmed Floral Dress herlipto

早い者勝ちです!

極美品✨kate spade キャミソールワンピース ミモレ チェック グリーン



Ameri vintage Flower lase Dress S

MALAIKA マライカのとっても素敵な、泥染め ワンピースになります☆

foufou カシュクールワンピース waltz #5



極美品✨シャネル ロングワンピース ツイード スパンコール カシミヤ混 40

ワンピースタイプは珍しいのでレアで希少です☆

インジリ ワンピース



ドレスコードにも使えるロングドレス

サイズF

シャツセットアップ Arpege

平置きサイズ

HOBBS LONDON ホッブス ロンドン ワンピース UK10 グリーン

着丈121

CLANE 花柄 ワンピース 3Dフラワー

身幅47.5

❤︎タグ付き新品❤︎OUTERSUNSET ティアードワンピース サイズM

裾幅82.5

Spick and Span ウールライクツイル キャミソールドレス ブラウン



yori ボックスサテンワンピース 34

素材

i am official vintage like quilting ops

コットン100%

ピンクハウス ワンピース インゲボルグ小物セット計6点



mitanr様専用❣️4月18日迄マリハ ワンピース 夏の月影 パープル

ストレッチが効いてて着やすいかと思います◎

ユニバーサルティシュ タイプライターワンピース

ノースリーブタイプでとっても可愛いですよ♪

新品 タグ付き ノースリーブワンピース Ungrid 黒 s ワンピース

上に羽織やカーディガンなど着ていただいても可愛いかと思います☆

23区【APPLAUDIR】フラワーストライプ ワンピース 40 ドレス

合わせる羽織りにより、ブラック、カーキ系なら格好良くなり、ホワイトやベージュ、生成りなどあわせると可愛い系になるかと思います♡

mamagon 様専用 マウジー コットン麻ロングワンピース(共ヒモ付き)他2点



Burberry バーバリーブルーレーベル デニムワンピース 膝下丈

レザーのサンダルやビーサン、スニーカー等あわせると夏っぽいです☆

Swingle スウィング ドッキングワンピース サイズS 新品未使用タグ付き



lilambition Popcorn Check Onepiece



✴︎ギャザーフラワードレス

泥染め

JEAN PAUL GAULTIER CLASSIQUE⭐️ロングワンピース40

『ガラマ』という樹木の葉で作った染液で黄色に下染めし、鉄分の多い川の泥で模様を描きます。

良品 etoffe et soeur デザインロングワンピース リネン 日本製

植物の葉に含まれるタンニンと泥に含まれる硫化鉄とが化学反応をおこし、泥を塗ったところは黒く染まります。模様を描いたら天日にしばらくさらし、水洗いをすると泥の柄がくっきりと残ります。泥を洗い流した後、黄色く残った図柄の部分を漂白して白く仕上げます。

【タイムセール】ストロベリーフィールズ ジュエルストレッチ ワンピース

黄色は「ガラマ」そのままの色、茶色は「ぺクー」という木から抽出した色で、泥と組み合わせて模様が描かれています。

チャイナドレス 3点セット



snidel*デコルテフリルニットワンピ

即ご購入OKです♪

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マライカ 商品の状態 未使用に近い

4/21 お値下げいたしました◎17800円→16000円気になっていた方はお見逃しなく(⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠☆早い者勝ちです!MALAIKA マライカのとっても素敵な、泥染め ワンピースになります☆ワンピースタイプは珍しいのでレアで希少です☆サイズF平置きサイズ着丈121身幅47.5裾幅82.5素材コットン100%ストレッチが効いてて着やすいかと思います◎ノースリーブタイプでとっても可愛いですよ♪上に羽織やカーディガンなど着ていただいても可愛いかと思います☆合わせる羽織りにより、ブラック、カーキ系なら格好良くなり、ホワイトやベージュ、生成りなどあわせると可愛い系になるかと思います♡レザーのサンダルやビーサン、スニーカー等あわせると夏っぽいです☆泥染め『ガラマ』という樹木の葉で作った染液で黄色に下染めし、鉄分の多い川の泥で模様を描きます。植物の葉に含まれるタンニンと泥に含まれる硫化鉄とが化学反応をおこし、泥を塗ったところは黒く染まります。模様を描いたら天日にしばらくさらし、水洗いをすると泥の柄がくっきりと残ります。泥を洗い流した後、黄色く残った図柄の部分を漂白して白く仕上げます。黄色は「ガラマ」そのままの色、茶色は「ぺクー」という木から抽出した色で、泥と組み合わせて模様が描かれています。即ご購入OKです♪

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マライカ 商品の状態 未使用に近い

【新品】Cla STEllaR PLEATED LONG DRESS BLACK今季ディーゼルdiesel 美品ほぼ未着用 レア物デニムレースワンピース【DENIM&SUPPLY Ralph Lauren/デニムサプライ ラルフ】【新品未使用】Liesse リエス ヘムフレアスカート アイボリー23区/上質リベコリネン マキシ丈 ロングワンピース サージグリーン 緑半袖ゴム美品 バーバリーブルーレーベル ギャザープリーツ Aラインロングワンピース 36フレイアイディー FRAY I.D カシュクールワンピース【新品】コヒナ cohina ワンピースmaison margiela シャツ ニット コンビ ワンピース ドレス3点専用となりました。希少ケイトスペードニューヨーク シルクフラワーワンピース0