お買い得モデル マイケルコース　2way ショルダーバッグ　ミレラ　タグ付き　未使用品 ショルダーバッグ

マイケルコース/MICHAEL KORS

BALLY バリー ショルダーバック 斜めがけ レディース

ミレラ SM ショッパー XBODYバッグ

★さっちん様専用 ザネラート ポスティーナ



シーバイクロエ "hana"ショルダーバッグ



極美品✨アタオ ブーブークラッシー クロコ ショルダーバッグ ウォレット 赤

■実寸サイズ

【未使用】KATE SPADE ＊ ショルダーバッグ

縦 : 約 19.5cm

中澤鞄 ショルダーバッグ

横 : 約 24.5cm

新品 TORYBURCH トリーバーチ ショルダーバッグ ペリーボンベ ブラック

マチ : 約 6.5cm

美品 トリーバーチ ショルダーバック アイスブルー ブルー

ハンドル : 約 28cm

土屋鞄 ブレント ショルダー ネイビー

ショルダー:約128cm (撮影時の採寸)

極美品✨フェンディ マンマバケット アクセサリーポーチ サテン 光沢 FFロゴ



グッチ GUCCI バレンタイン ハート ポシェット



COACH コーチ タビー ショルダーバッグ ブラック 黒 2way 新品未使用

■レッド

オールドグッチ ショルダーバッグ GG柄 シェリーライン インターロッキング 茶



コンテス*牛革*2way*ショルダーバッグ ハンドバッグ*鞄



【6月いっぱいで削除】PRADA ショルダーバッグ BT0167

■MKシグネチャー

キャサリンクウェイ パイソン 蛇革 ショルダーバッグ 2way クラッチバッグ



美品 ATAO アタオ ブーブー キルティングポシェット ブラック



美品 PRADA プラダ 三角ロゴナイロン ミニ ショルダーバッグ ブラック 黒

■内ポケット2コ

茶々様専用 ディオール ショルダーバッグ トロッター柄 ロゴ金具 ネイビー



購入者様決定！新品未使用タグ付き未試着、今からの、季節に合わせやすいと思い出品



ミュベールアウトドアコラボ

■キャンバス×レザー

LOUIS VUITTON M40524 ルイヴィトン モノグラム ショルダー



メゾンエヌアッシュパリ MAISON N.H PARIS レザーコンビBAG



COACH 2way ショルダーウォレット レザー スタッズ 黒 76200

■購入先

バーバリーショルダーバッグ♡超美品

2023年02月23日

TORY BURCHトリーバーチショルダー2way

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)/質屋・古物市場・ストア商品

シャネル キャビアスキン ミニマトラッセ チェーンショルダーバッグ グリーン

鑑定済み商品です。

グッチ デュオニソス ブルー スエード GUCCI



HYSTERIC GLAMOUR 人気 貴重 バッグ ショルダー



dior ヴィンテージ ショルダーバッグ ピンク キャンパス地

■管理番号R2023-0223-3

新品DIANAツイードチェーンバッグ



希少品✨ロエベ 2way ショルダーバッグ アナグラム スエード ブラウン



【新品】ポールスミス バッグ ショルダーバッグ キーホールエンベロープ ブラウン

■付属品 →本体、ショルダー紐、チャーム、説明書、タグ

CELINE マカダム柄 馬車金具 ショルダーバッグ



シャネルCHANELプッシュロック マトラッセ チェーンショルダーバッグ



新品タグ付♡フルラ ハート総柄 ターンロック レザー チェーン ショルダーバッグ

■コンディションの備考

極美品⭐️Dacota ダコタ ミニショルダーバッグ オーリオ2 ターンロック



ブランド：TORY BURCH （トリーバーチ） フラップショルダーバッグ

商品ランク→S

ケイトスペード ショルダーバッグ キーリング セット レオパード フルラ コーチ



セリーヌ バッグ ショルダー トリオンフ

状態から未使用品と判断しています。こちらは古物品です。

PORTER＿PLAN SHOULDER＿ポーターガールプランショルダーブラック



クロコダイル バッグ 本物 ブラウン ショルダーバッグ シャイニング ヘンローン

・外側→目立ったキズやヨゴレなし、保存時にできたスレあり

【新品・正規品】Telfar テルファーショッピングバッグ Mサイズ ホワイト

・底面 →1箇所角スレ剥がれあり

極美品✨ アライア MINA ミナ 2way ショルダー バッグ

・ハンドル →目立ったキズなし

H山葡萄かごバッグ 手作り 手提げ 籠バック 花編み 保存袋付き

・におい→特に無し

マイケルコースショルダーバッグロゴデザインブラウンカラー最新モデル美品正規品

・メイン口 →開閉可能

オーストリッチ バッグ 値下げ

・内側 →目立ったキズやヨゴレなし

即日発送 | Chloe C ショルダーバッグ クロコ型押し ポシェット



dior ディオール ハートポーチ 鞄 ショルダーバック

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トリーバーチ トップハンドル バック

指標となる「商品ランク」を設定しております。

エルメス コロラドPM ショルダーバッグ 美品

・S → 新品、もしくは未使用品と判断できるもの

極美品✨CELINE ショルダーバッグ トリオンフ 総柄 レザー ブラック

・SA →ほぼ使用感は見られず、キレイな状態であるもの

極美品】マイケルコース ショルダーバッグ 2way 大容量 南京錠 ゴールド金具

・A →使用感、ヨゴレやキズ等が少ないもの

■美品■ COACH コーチ ショルダーバッグ 斜め掛けかばん ブラック系

・AB →一般的な使用感のあるもの

値下！！メゾンマルジェラ 5AC 2 WAY ショルダーバッグ マイクロ

・B →目立ったヨゴレやキズ等があります

ISSEY MIYAKE バオバオ ショルダーバッグバッグ イッセイミヤケ

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GUCCI グッチ ワンショルダーバッグ GGキャンバス ブラック



【中古】CHANEL マトラッセ

□購入前に必ずプロフィールのチェックをお願いします。

cos キルティング バッグ ブラック



SNOOPY JOE PORTER ショルダーバッグ

□お値下げ対応可能ですが、ご希望額を提示の上コメントをお願い致します。数万円、数千円のお値下げは出来ません。

シャネル マトラッセ チェーン ショルダーバック トートバック ヴィンテージ



トムブラウンコンパクトバック

□全て古物品です。コンディションや状態は必ずお写真を確認してください。また、神経質な方はご遠慮ください。

LOUIS VUITTON モンソー



グッチ ショルダーバッグ ポシェットGG柄 GGキャンバス レザー 黒



美品LOUISVUITTONポシェットツインGM ショルダーバッグ モノグラム

群馬公安委員会より古物商取引許可証の取得済です。(421142021042号)

【未使用】マリメッコ ショルダーバッグ RED

正規品のみ扱っておりますのでご安心くださいませ。

CHANELトートバッグ✨シリアル27番台✨シャネルショルダーバッグ ネイビー

#りっきいブランド品

マイケルコース ミニボストン 赤



ペレボルサ スマホポシェット スリムポシェット

カラー···レッド

ゲラルディーニ ショルダーバッグ GH9034

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

ルイヴィトン ドーフィーヌ MINI モノグラムリバース

素材···コットン

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 新品、未使用

マイケルコース/MICHAEL KORSミレラ SM ショッパー XBODYバッグ■実寸サイズ縦 : 約 19.5cm 横 : 約 24.5cm マチ : 約 6.5cm ハンドル : 約 28cmショルダー:約128cm (撮影時の採寸)■レッド■MKシグネチャー■内ポケット2コ■キャンバス×レザー■購入先2023年02月23日日本流通自主管理協会加盟店(AACD)/質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。■管理番号R2023-0223-3■付属品 →本体、ショルダー紐、チャーム、説明書、タグ■コンディションの備考商品ランク→S状態から未使用品と判断しています。こちらは古物品です。 ・外側→目立ったキズやヨゴレなし、保存時にできたスレあり ・底面 →1箇所角スレ剥がれあり ・ハンドル →目立ったキズなし ・におい→特に無し ・メイン口 →開閉可能 ・内側 →目立ったキズやヨゴレなし-----------------------------------------------------------指標となる「商品ランク」を設定しております。・S → 新品、もしくは未使用品と判断できるもの・SA →ほぼ使用感は見られず、キレイな状態であるもの・A →使用感、ヨゴレやキズ等が少ないもの・AB →一般的な使用感のあるもの・B →目立ったヨゴレやキズ等があります-----------------------------------------------------------□購入前に必ずプロフィールのチェックをお願いします。□お値下げ対応可能ですが、ご希望額を提示の上コメントをお願い致します。数万円、数千円のお値下げは出来ません。□全て古物品です。コンディションや状態は必ずお写真を確認してください。また、神経質な方はご遠慮ください。群馬公安委員会より古物商取引許可証の取得済です。(421142021042号)正規品のみ扱っておりますのでご安心くださいませ。#りっきいブランド品カラー···レッド柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···コットン

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 新品、未使用

agnes b. マリオン レザー2way ショルダーバッグ ハンドバッグ【超美品】CHANEL キャビアスキン 背面でかココ ネイビー シール有 G金具GUCCI アクセサリーポーチ ハンドバッグ超美品★FURLA コスタンザ 巾着 2way ショルダーバッグ グレージュ【グッチ☆GUCCI】 ショルダーバッグ GG柄 PVC×レザー 斜め掛けあっこ様専用ルイヴィトン マルリーバンドリーエール✨美品✨セリーヌ アクセサリーポーチ Cマカダム トリオンフ キャンバス レザー